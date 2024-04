Легендарная группа The Jesus and Mary Chain, которая возмутила Иво Линна, выступит в Таллинне

В марте вышел восьмой студийный альбом группы Glasgow Eyes и стартовал евро пейский тур, в ходе которого 21 августа группа отправится в Эстонию. The Jesus and Mary Chain выступали в Таллинне 35 лет тому назад. Выступление в Alexela — единственный концерт в странах Балтии в рамках этого тура. Кроме того, группа отмечает 40-летие со дня выпуска дебютного сингла.

Группа The Jesus and Mary Chain, состоящая из братьев Джима и Уильяма Рейдов распалась в 1998 году, но снова активизировалась в 2007. Их музыка соединила мрачность постпанка, мелодичность попа 60-х (братья отмечали влияние Ronettes, Beach Boys, Shangri-Las и Фила Спектора), а также гитары в духе первых альбомов The Stooges и The Velvet Underground эпохи White Light/White Heat. Jesus and Mary Chain оказали влияние на развитие таких стилей альтернативной музыки, как нойз-рок и шугейз.