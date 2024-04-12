Легендарная группа The Jesus and Mary Chain, которая возмутила Иво Линна, выступит в Таллинне

В марте вышел восьмой студийный альбом группы Glasgow Eyes и стартовал европейский тур, в ходе которого 21 августа группа отправится в Эстонию. The Jesus and Mary Chain выступали в Таллинне 35 лет тому назад. Выступление в Alexela — единственный концерт в странах Балтии в рамках этого тура. Кроме того, группа отмечает 40-летие со дня выпуска дебютного сингла.

Билеты на концерт по цене 49–69 евро с сегодняшнего дня продаются в Piletilevi. Доступны как стоячие, так и сидячие места.

Новый альбом был записан в Глазго на студии группы Mogwai Castle of Doom продюсером Тони Дуганом. По словам музыкантов, запись велась с тем же подходом, что и в 1984 году. „Мы просто пришли в студию с кучей песен и позволили всему идти своим чередом. Здесь нет никаких правил, вы просто делаете то, что должны“, — сказал Джим Рейд. В будущем также ожидается выпуск документального фильма и автобиографии.

Группа The Jesus and Mary Chain, состоящая из братьев Джима и Уильяма Рейдов распалась в 1998 году, но снова активизировалась в 2007. Их музыка соединила мрачность постпанка, мелодичность попа 60-х (братья отмечали влияние Ronettes, Beach Boys, Shangri-Las и Фила Спектора), а также гитары в духе первых альбомов The Stooges и The Velvet Underground эпохи White Light/White Heat. Jesus and Mary Chain оказали влияние на развитие таких стилей альтернативной музыки, как нойз-рок и шугейз.

В июне 1989 года, в рамках фестиваля Rock Summer, группа The Jesus and Mary Chain выступила на Певческом поле в Таллинне. Братья Рейд были поражены тем, что их пришло послушать около 100 000 человек. „Я никогда в жизни не видел такой толпы“, — заявил вокалист Джим.