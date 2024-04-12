„Я чувствовала себя настолько плохо, что не хотела выходить из дома“. Эстонская блогерка рассказала о борьбе с серьезными заболеваниями(4)
Сейди Волгре, экс-участница реалити-шоу, блогерка, а по совместительству и воспитательница в детском саду, в течение целого года борется с тремя аутоиммунными заболеваниями: акне, псориазом и синдромом поликистозных яичников. Девушка поведала Kroonika о своих проблемах и победах.
„Все началось с того, как я перестала принимать противозачаточные. У меня появилось акне на лице, пропали регулярные менструации и начался особенно сильный псориаз“, - рассказывает Воогре, которая борется с акне с подросткового возраста. „Я даже прошла курс Accutane (самого сильного препарата от акне). Это помогло примерно на полгода, а когда мне было лет 15-16, врач назначил мне противозачаточные, которые должны были наладить работу моих гормонов“, - вспоминает Сейди.