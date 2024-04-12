Говорил о страшной развязке: звезда „Голоса“ Кунгуров жаловался психиатру накануне смерти, но от госпитализации отказался
Музыкальный мир в шоке от того, что случилось со звездой шоу „Голос“ Евгением Кургуновым. Яркий, успешный, красивый певец свел счеты с жизнью в Москве. Его пытались спасти, но не успели, пишет „Стархит“.
Мало кто знал, что Евгений Кунгуров последние несколько лет проходил курс лечения от тяжелого психического заболевания. Музыкант держался из последних сил, так как депрессия каждый раз накатывала с новой силой.
Последний раз с подписчиками они вышел на связь 5 апреля, никто даже подумать не мог, что его сообщение станет последним. В следующие несколько дней его состояние резко ухудшилось. Накануне кончины он связался с лечащим врачом-психиатром, который принимал его в частном порядке несколько лет.
„Он говорил, что ужасно себя чувствует и предвидит скорую страшную развязку. Врач предложил немедленно госпитализировать пациента, но Кунгуров категорически отказался“, - рассказывает инсайдер.
8 апреля поздно вечером Кунгуров отправил последнее сообщение жене и перестал выходить на связь. Супруга Ирина сначала пыталась дозвониться до него, а затем вызвала службу спасения — прибывшая на место трагедии бригада лишь констатировала смерть музыканта.
Шокированные друзья и коллеги приносят соболезнования его семье, отмечая, что всегда видели перед собой обаятельного, счастливого и яркого артиста, который строил планы и шел вперед.
По неподтвержденным данным Кунгуров трижды лежал в психиатрической клинике, где у него выявили смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Артист жаловался врачам на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. Лечение на какое-то время помогало, но так как Евгений бросил таблетки, все ухудшилось, и он стал просить помощи у гипнологов и остеопатов.
Также известно, что состояние Евгения ухудшало пристрастие к спиртным напиткам, которое развилось после громкого успеха в 2012-2013-м годах. Несколько лет артист боролся с пагубной привычкой.