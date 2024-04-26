Что такое сексуальный фетиш и как понять, что он у вас есть? Оказывается, об этом можно и не знать

Впервые о фетишах в сексе заговорили еще в конце XIX века. Тогда французский доктор медицины Альфред Бине впервые перевел понятие „фетишизма“ из религиозного и экономического контекста в сферу психологии и сексуальности. Он предположил, что если взрослого человека возбуждает некий предмет, то значит, он вызывал такие же чувства еще в детстве. Но откуда это влечение берется тогда и почему возникает не у всех, Бине так и не объяснил. Хотя последующие исследования показали, что с фетишами не рождаются — их приобретают.

Фетиши иногда путают с кинками, хотя это не одно и то же. Последние — это вообще все нестандартные сексуальные практики и фантазии (например, обмен партнерами). То есть кинк — более широкий термин, обозначающий сексуальные интересы, выходящие за рамки того, что принято считать обычным. Фетиш же в данном случае включает в себя сексуальную фиксацию на конкретном предмете или условии, необходимую, чтобы получить удовольствие от секса.

Уже в нулевых другие исследователи собрали статистику по фетишам среди англоязычных интернет-пользователей. „Тинькофф Журнал“ кратко пересказывал выводы ученых о том, что возбуждает людей чаще всего:

Если же речь идет о сексе, как правило, фетишем становится некий неодушевленный предмет, который вызывает у человека интенсивное сексуальное возбуждение. В 1983 году исследователи проанализировали почти полсотни людей с фетишами и опубликовали результаты в „Британском журнале психотерапии“. Оказалось, что в более чем 50% случаев возбуждение появлялось в связи с какими-то предметами одежды.

Само по себе понятие фетишизма относится не только к сексуальной сфере. Фетишем можно называть любой предмет, который человек наделяет сверхценностью и особым смыслом. Легче всего это можно представить в религиозном контексте.

Ученые до сих пор затрудняются назвать четкие причины, которые точно бы предопределили, будут у человека сексуальные фетиши или нет. Пока все сходятся на том, что это, скорее всего, совокупность факторов. Среди них называют особенности строения мозга и социокультурные факторы (когда фетишизируются религиозно возносимые или, наоборот, порочные и запретные предметы).

Тем не менее тема фетишей интересует многих исследователей. Например, ученые из Квебека в середине 2010-х обнаружили, что возбуждение от разных неодушевленных предметов, не связанных с сексом, испытывают около 30% мужчин и около 23% женщин.

Насколько такая статистика применима к другим странам — отдельный вопрос. Несмотря на разность респондентов в цитируемом исследовании, все они живут в Канаде — довольно либеральном регионе с точки зрения секс-просвета и культуры. При этом стоит понимать, что люди, которые готовы принимать участие в опросах о своей интимной жизни, с большей вероятностью окажутся более раскованными и в сексе (то есть результат исследования получится искаженным).

В одном ученые, занимающиеся этой темой, уверены: среди мужчин фетишистов действительно немного больше. Такой гендерный перекос можно объяснить тем, что мужчины более склонны возбуждаться от визуальных образов: канадские исследователи обратили внимание, что женщины в два раза реже заявили о своем желании подглядывать за людьми, занимающимися сексом или другими интимными практиками.

Также на формирование фетишей могут банально влиять биологические различия между мужчинами и женщинами — ученые еще не исключили такую теорию. А еще говорят, что прослеживается зависимость между наличием фетиша и зависимостью от алкоголя, а также общей неудовлетворенностью жизнью.

Это нормально, если меня возбуждает не только сам человек, но и что-то другое?

В большинстве случаев — да.