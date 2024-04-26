Что такое сексуальный фетиш и как понять, что он у вас есть? Оказывается, об этом можно и не знать
У всех свои предпочтения в сексе — и это неудивительно, ведь все мы разные. Но что, если вам принципиально, чтобы, например, у партнерши были темные и длинные волосы? В таком случае, вероятно, у вас есть фетиш. Что это такое на самом деле и нормально ли его иметь? Рассказывает „Зеркало“.
Что такое фетиш
Само по себе понятие фетишизма относится не только к сексуальной сфере. Фетишем можно называть любой предмет, который человек наделяет сверхценностью и особым смыслом. Легче всего это можно представить в религиозном контексте.
Если же речь идет о сексе, как правило, фетишем становится некий неодушевленный предмет, который вызывает у человека интенсивное сексуальное возбуждение. В 1983 году исследователи проанализировали почти полсотни людей с фетишами и опубликовали результаты в „Британском журнале психотерапии“. Оказалось, что в более чем 50% случаев возбуждение появлялось в связи с какими-то предметами одежды.
Уже в нулевых другие исследователи собрали статистику по фетишам среди англоязычных интернет-пользователей. „Тинькофф Журнал“ кратко пересказывал выводы ученых о том, что возбуждает людей чаще всего:
части тела (как правило, это ступни и пальцы ног или волосы) и телесные выделения (например, кровь);
избыточная масса тела, развитые мышцы, пирсинг и тату;
предметы одежды и аксессуары: чулки, юбки, обувь, мужские костюмы, наручные часы;
особая форма, фактура или аромат вещей.
Фетиши иногда путают с кинками, хотя это не одно и то же. Последние — это вообще все нестандартные сексуальные практики и фантазии (например, обмен партнерами). То есть кинк — более широкий термин, обозначающий сексуальные интересы, выходящие за рамки того, что принято считать обычным. Фетиш же в данном случае включает в себя сексуальную фиксацию на конкретном предмете или условии, необходимую, чтобы получить удовольствие от секса.
У каких людей появляются фетиши и насколько часто это случается
Впервые о фетишах в сексе заговорили еще в конце XIX века. Тогда французский доктор медицины Альфред Бине впервые перевел понятие „фетишизма“ из религиозного и экономического контекста в сферу психологии и сексуальности. Он предположил, что если взрослого человека возбуждает некий предмет, то значит, он вызывал такие же чувства еще в детстве. Но откуда это влечение берется тогда и почему возникает не у всех, Бине так и не объяснил. Хотя последующие исследования показали, что с фетишами не рождаются — их приобретают.
Ученые до сих пор затрудняются назвать четкие причины, которые точно бы предопределили, будут у человека сексуальные фетиши или нет. Пока все сходятся на том, что это, скорее всего, совокупность факторов. Среди них называют особенности строения мозга и социокультурные факторы (когда фетишизируются религиозно возносимые или, наоборот, порочные и запретные предметы).
Тем не менее тема фетишей интересует многих исследователей. Например, ученые из Квебека в середине 2010-х обнаружили, что возбуждение от разных неодушевленных предметов, не связанных с сексом, испытывают около 30% мужчин и около 23% женщин.
Насколько такая статистика применима к другим странам — отдельный вопрос. Несмотря на разность респондентов в цитируемом исследовании, все они живут в Канаде — довольно либеральном регионе с точки зрения секс-просвета и культуры. При этом стоит понимать, что люди, которые готовы принимать участие в опросах о своей интимной жизни, с большей вероятностью окажутся более раскованными и в сексе (то есть результат исследования получится искаженным).
В одном ученые, занимающиеся этой темой, уверены: среди мужчин фетишистов действительно немного больше. Такой гендерный перекос можно объяснить тем, что мужчины более склонны возбуждаться от визуальных образов: канадские исследователи обратили внимание, что женщины в два раза реже заявили о своем желании подглядывать за людьми, занимающимися сексом или другими интимными практиками.
Также на формирование фетишей могут банально влиять биологические различия между мужчинами и женщинами — ученые еще не исключили такую теорию. А еще говорят, что прослеживается зависимость между наличием фетиша и зависимостью от алкоголя, а также общей неудовлетворенностью жизнью.
Это нормально, если меня возбуждает не только сам человек, но и что-то другое?
В большинстве случаев — да.
По словам сексолога Василия Шевлякова, у каждого человека есть несколько фетишей, которые так или иначе могут использоваться в сексуальном взаимодействии с партнерами — и, возможно, вы даже не обращаете на них внимания. Такая ситуация нормальна. Согласно международному медицинскому справочнику, поведение большинства людей, имеющих фетиш, не соответствует критериям психических расстройств.
Кроме того, часть людей, которых интересует тема фетишизма, никак не проявляют это в своих сексуальных практиках. Опрос канадских ученых, проведенный в 2016 году, показал, что таких респондентов больше 40%.
Проблемой это может стать, если элементы фетиша начинают „превалировать над естественной сексуальной активностью“. Например, у мужчины может пропадать эрекция, если его партнерша не надела чулки. В таком случае Шевляков рекомендует обратиться к психологу или сексологу и разобраться, в чем причина.
Заподозрить именно расстройство стоит в случаях, когда возбуждение от использования некого предмета или фокус внимания на какой-либо части тела, не связанной с гениталиями, вызывает значительный дискомфорт, заметно мешает выполнять ежедневные обязанности и тем более — может нанести вред другому человеку. Также все это должно длиться как минимум на протяжении полугода.
Хорошая новость заключается в том, что при желании исправить ситуацию можно. Иногда хватает только психотерапии, но в некоторых случаях применяются и антидепрессанты.
И если ваши подозрения о расстройстве подтвердят специалисты, то пренебрегать помощью не стоит. Ведь, по сути, постоянное вынуждение партнера или партнерши заниматься сексом только особым, нужным вам образом даже можно считать абьюзом.
„Принуждение к единственной форме сексуальной активности является некоторым насилием. Любое насилие, в свою очередь, вызывает отторжение, негативные переживания и реакции, — пояснял Шевляков изданию BAR24.by. — Это также естественным образом снижает возбуждение и сексуальную вовлеченность в интимную жизнь с партнером“.