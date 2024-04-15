Есть, чем похвастаться: 7 знаменитостей с самым большим достоинством

Пит Дэвидсон

„Энергия большого члена“ — не иносказательный комплимент комику, а чистая правда. Его бывшие девушки в один голос твердят, что размер достоинства Дэвидсона не разочаровывает. Так, в 2018 году Ариана Гранде проболталась в Twitter о примерной длине его пениса: около 10 дюймов. Подсчитали за вас — это чуть больше 25 сантиметров.

Доверяй, но проверяй! Рекламные кампании, где Дэвид позирует исключительно в нижнем белье, конечно, хороши, но и про существование ретуши забывать не стоит. Сомнения развеивает Виктория, жена Бекхэма, как-то сравнившая размер члена мужа с „выхлопной трубой трактора“.

Что тут говорить? Мы все видели! В сентябре 2020 года актер случайно запостил фото эрегированного члена в сторис в Инстаграме. Снимок провисел там совсем недолго, но этого хватило, чтобы поклонники успели сделать самый главный вывод — размер точно порядком больше среднего. Говорят, что тот самый скриншот до сих пор можно найти в интернете. Нужно ли?

Скотт Дисик

Нет, Кортни Кардашьян не всегда радовала нас выходами с Трэвисом Баркером. До начала ее эпохи „роковухи“ мир следил за отношениями старшей Кардашьян и Скотта Дисика — звезды реалити-шоу местного разлива. Примерно в 147 эпизодах „Светской жизни семейства Кардашьян“ Дисик предстает перед зрителем в серых тренировочных штанах и без белья. Это позволяет увидеть достаточно, так что со всей серьезностью заявляем, что экс-бойфренд Кортни достоин места в списке.

Однажды сценарист Чак Лорри случайно оказался у писсуара рядом с Беном и не смог удержаться: подсмотрел, как обстоят дела у актера. А рассказал о своем открытии миру прямо со сцены: „Он сможет сыграть Бэтмена“, имея в виду тот факт, что костюм супергероя предполагает внушительный размер члена. За подтверждением отправляйтесь смотреть „Исчезнувшую“: нужные доказательства появятся в кадре на 2:12:39.