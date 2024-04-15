Есть, чем похвастаться: 7 знаменитостей с самым большим достоинством(2)
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Размер все-таки имеет значение. Super собрал подборку селебрити с самыми большими пенисами. Со всеми уликами!
Пит Дэвидсон
„Энергия большого члена“ — не иносказательный комплимент комику, а чистая правда. Его бывшие девушки в один голос твердят, что размер достоинства Дэвидсона не разочаровывает. Так, в 2018 году Ариана Гранде проболталась в Twitter о примерной длине его пениса: около 10 дюймов. Подсчитали за вас — это чуть больше 25 сантиметров.
Доверяй, но проверяй! Рекламные кампании, где Дэвид позирует исключительно в нижнем белье, конечно, хороши, но и про существование ретуши забывать не стоит. Сомнения развеивает Виктория, жена Бекхэма, как-то сравнившая размер члена мужа с „выхлопной трубой трактора“.
Что тут говорить? Мы все видели! В сентябре 2020 года актер случайно запостил фото эрегированного члена в сторис в Инстаграме. Снимок провисел там совсем недолго, но этого хватило, чтобы поклонники успели сделать самый главный вывод — размер точно порядком больше среднего. Говорят, что тот самый скриншот до сих пор можно найти в интернете. Нужно ли?
Скотт Дисик
Нет, Кортни Кардашьян не всегда радовала нас выходами с Трэвисом Баркером. До начала ее эпохи „роковухи“ мир следил за отношениями старшей Кардашьян и Скотта Дисика — звезды реалити-шоу местного разлива. Примерно в 147 эпизодах „Светской жизни семейства Кардашьян“ Дисик предстает перед зрителем в серых тренировочных штанах и без белья. Это позволяет увидеть достаточно, так что со всей серьезностью заявляем, что экс-бойфренд Кортни достоин места в списке.
Однажды сценарист Чак Лорри случайно оказался у писсуара рядом с Беном и не смог удержаться: подсмотрел, как обстоят дела у актера. А рассказал о своем открытии миру прямо со сцены: „Он сможет сыграть Бэтмена“, имея в виду тот факт, что костюм супергероя предполагает внушительный размер члена. За подтверждением отправляйтесь смотреть „Исчезнувшую“: нужные доказательства появятся в кадре на 2:12:39.
Кхал Дрого покорил сердца зрительниц „Игры Престолов“ — спасибо огромному количеству топлес-сцен. Но благодаря интервью Эмилии Кларк мы узнали, что внизу все так же роскошно, как и сверху. „Он огромный!“, „Он прекрасный!“ — живописует актриса. Если сомневаетесь в ее словах, советуем обратить внимание на отпускные фотографии Джейсона.
Здесь все секреты раскрыла Граймс — бывшая девушка Маска. На фоне громкого расставания несколько лет назад в Сеть просочились скриншоты переписки певицы с подругой, где девушки обсуждали сексуальную жизнь мужчины. И, конечно, не обошли стороной самый главный вопрос. „Он гигантский. Я бы его измерила“, — заявляет Граймс в сообщении.