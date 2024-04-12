Похороны экс-участницы „Дома-2“ Либерж Кпадону закончились скандалом

Звезды реалити поделились кадрами, на которых видно, что они в приподнятом настроении едут на похороны Кпадону. При этом они ведут оживленную беседу и делают веселые селфи.

Похороны бывшей участницы „Дома-2“ Либерж Кпадону прошли 3 апреля в подмосковном Королеве. Однако церемонию прощания с девушкой омрачило поведение остальных участников реалити, пришедших с проститься с Либерж.

Бывшие участники, в числе которых оказались Мария Кохно, Дмитрий Дмитренко, Егор Холявин, Елена Камирен, Алиана Устиненко, Джозеф Мунголле, приехали на похороны в образах, не соответствующих траурному.

Так, на кадрах, опубликованных Telegram-каналом „Самые СЛИВки“, видно, что экс-участники „Дома-2“ едут в машине в приподнятом настроении и ведут оживленный разговор друг с другом.

„Ничего особенного, просто бывшие участники „Дома-2“ едут на похороны Либерж Кпадону. Спасибо, хоть шампанское не открыли в кадре“, — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что у Кпадону диагностировали туберкулез, а тело девушки нашли спустя 41 день после смерти.