Супер масштаб: в этом году фестиваль Tallinn Music Week посетили десятки тысяч человек!

Проходящий вот уже в 16-й раз фестиваль новой музыки и передовых идей TMW наполнил Таллинн звуковыми полотнами со всего мира и дискуссиями о настоящем и будущем музыкальной индустрии, а также представил гостям столицы и ее жителям культуру нашего города — от творческого городка Теллискиви до Копли, от Старого города до квартала Ротерманн.

Президент Алар Карис приветствовал артистов, гостей и партнеров фестиваля на приеме по случаю открытия TMW 2024 в фон Крале в четверг, 4 апреля, сказав следующее: „Культуру называют „образом жизни здорового общества“. Но культура не развивается и не цветет изолированно. Поэтому важно собираться вместе, обмениваться опытом, учиться друг у друга и понимать других. Делать больше в сотрудничестве с другими странами Европы и мира. Ценить и поддерживать каждый талант, чтобы он сиял ярче, потому что от этого в итоге мы все выигрываем. Спасибо организаторам TMW за то, что на протяжении 16 лет фестиваль был таким выдающимся“.

В рамках городской программы TMW можно было совершить тур по художественным галереям, пройтись по гастрономическим и музыкальным маршрутам, послушать открытые дискуссии, концерты на городских сценах от музея поп-арта PoCo до Viru Keskus и арт-мутанта Burning Man „Странствующий ежик“, а также совершить интересные открытия от Ярмарки пластинок до неофициального музыкального посольства Косово.

TMW 2024 в цифрах:

175 артистов из 35 стран

168 спикеров конференции

1226 PRO-делегатов/представителей музыкальной индустрии

28 шоукейсов в 11 музыкальных клубах

37 площадок проведения программы

18 317 посетителей фестиваля

Следующий фестиваль TWM пройдет с 3 по 6 апреля (с четверга по воскресенье) 2025 года.

Абонементы TMW 2025 продаются в интернет-магазине фестиваля. До 20 апреля фестивальный абонемент стоит 49 евро, а PRO-абонемент (пропуск на конференцию и фестиваль для профессионалов музыкальной индустрии) — 125 евро.