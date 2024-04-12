Недавно мужчина запустил в продажу черную футболку с матами на русском языке.

С одной стороны там разместилась надпись „Ф*к Адидас“, а с другой можно прочитать фразу „Ади На*у*“.

Автором такой одежды стал российский дизайнер-путинист Гоша Рубчинский, который сейчас является главным дизайнером бренда Уэста „Yeezy“.

Мужчины долго думали, выставлять ли на продажу „свой креатив“. Однако приняли решение, что такая футболка может найти своих поклонников. Сейчас ее цена составляет 20 долларов.

Что известно о Канье Уэсте

Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. В 2004 году он выпустил свой первый альбом "The College Dropout".

Через несколько лет журнал "Forbes" разместил Канье на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. На 2021 год его состояние оценивалось в 6,6 миллиарда долларов. Однако уже через год он потерял статус миллиардера из-за скандального расторжения контракта с брендом "Adidas".

К слову, Канье Уэст неоднократно признавался в любви стране-агрессору и даже называл себя "молодым Путиным".