У нее глаза матери: 15-летняя дочь Анджелины Джоли от Брэда Питта вышла в свет

11 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера бродвейского мюзикла „Аутсайдеры“ - спектакля-адаптации одноименного криминального фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года. В этом проекте актриса Анджелина Джоли являлась продюсером, а помогала ей с этой работой 15-летняя дочь Вивьен.

Именно поэтому подросток вышла на красную дорожку с матерью. На Вивьен был свободный синий комбинезон и кеды, волосы она уложила на один бок.

Девочка очень похожа на обоих своих известных родителей, но вот цвет глаз у нее, конечно же, мамин.

Также на одном из фото заметно, что посетил это мероприятие и сын Джоли Пакс, но на красную дорожку не вышел.

Во время мероприятия у лауреата премии „Оскар“ спросили, кто является „самым большим театральным руководителем“ в их семье, она сразу же подтвердила, что это Вивьен.

„Вив. Определенно Вив“, - говорит Джоли. „Она меня поправит. Она скажет: „Разве ты не читал памятку?“ Мы должны это сделать, мы должны пройти через это“. Она была очень крутым помощником. Она относится к этому очень-очень серьезно“.