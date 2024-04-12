Известная эстонская блогерша открыто рассказала о пластике: „Я сделала липосакцию, убрала второй подбородок, увеличила грудь и губы“(3)
Блогерка Маллу Марианн Трейманн (33), известная в сети как Маллукас, заботится о своей внешности с помощью пластического хирурга. А вот душевное здоровье ей помогают поддерживать счастливые отношения и чувство юмора.
С прошлого года Маллукас состоит в отношениях с ведущим подкаста „Lege“ Томасом Мяртеном Легрантом. Девушка считает, что нужно быть вместе с человеком, с которым ты можешь быть самой собой.
„Это звучит банально, но люди мирятся с этим, что не совсем правильно. В конце концов, мы не можем изменить вторую половинку. Себя сдерживать тоже не нужно. Человек и не должен меняться. Нужно найти человека, который полюбит вас такими, какие вы есть на самом деле. Тогда все станет очень просто“, - говорит Марианн.
Ты делала ради мужчины что-то сумасшедшее?
Самые сумасшедшие поступки я совершала, когда думала, что влюблена. То есть, я оставалась в плохих отношениях несколько лет, хотя должна была с самого начала понять, что это ни к чему не приведет и очень плохо скажется на моем психическом здоровье.
Чего хотят мужчины?
Мужчины и женщины хотят одного и того же: спокойствия и радости. Если они есть дома, то это замечательно.
В чем заключается мужественность и женственность?
Для меня мужественный мужчина - это тот, с кем я чувствую себя хорошо и безопасно. Желательно с бородой, но это дело вкуса. Женственность - это сложный вопрос: я смотрю на своих подруг и вижу в каждой из них некую светящуюся женственность. Я не могу выделить что-то одно, что точно определяет женственность. Для одних это мягкость и добросердечность, для других - идеально подобранная прическа, ногти и наряд. Для третьей это ее веселая натура - они такие разные.
Кто, по твоему, самые сексуальные мужчина и женщина Эстонии?
Самый сексуальный мужчина в Эстонии - мой мужчина Мяртен. Было бы странно назвать кого-то еще. Я думаю, что сексуальность - в глазах смотрящего. Сейчас у меня такие хорошие отношения, что я не могу судить о сексапильности других мужчин, я ее даже не вижу. Что касается женщин - все женщины красивы и сексуальны, если хотят быть таковыми.
Ты чувствуешь себя комфортно в своем теле?
Я чувствую себя очень комфортно в своем теле. Я всегда так себя чувствовала. Я всегда была другом самой себе. Мы с подругами смеялись, что у меня противоположная дисморфия тела: в то время как некоторые женщины видят себя в зеркале больше, я всегда считала себя меньше. Я никогда не считала себя некрасивой, толстой или уродливой. Окей, у меня в жизни, конечно, были моменты нытья, но в целом я придерживалась мнения, что я внешне вполне симпатичный и приятный человек. Неважно, 70 или 50 килограммов - последние полтора года у меня на весах были обе эти цифры.
„Колю ботокс пару раз в год.“
Не буду скрывать, что я получаю больше комплиментов, когда я вешу меньше, да и одежда сидит лучше, но я никогда не понимала этой ужасной одержимости телом. У меня три дочери. Все эти чики в Instagram, каждый день измеряющие свои ляжки и талдычащие о своем преображении и идеальном весе, пугают меня до смерти. В жизни есть гораздо больше, чем просто худое тело.
Я пробовала следовать нескольким программам питания, но моя выдержка равна нулю, и я не могу придерживаться их дольше недели. Я сделала липосакцию, убрала второй подбородок, увеличила грудь и губы Я делала липосакцию, всасывание подбородка, увеличение груди и подняла верхнюю губу. Колю ботокс пару раз в год. Я довольна всеми этими процедурами - на мой взгляд, сделаны выдержанно и со вкусом. Так что хвала небесам Марту Эллеру, который помогает мне хорошо выглядеть.
Какие запоминающиеся подарки ты получала?
Самыми милыми подарками всегда были особенные вещи, которые мне кто-то дарил. На мой тридцатый день рождения подруги подарили мне книгу „Любовные письма Афродиты“, в которой все женщины из нашей компании друзей написали мне искренние письма и приложили множество фотографий. Это моя любимая книга!
В этом году на мой день рождения Мяртен подарил мне самодельную книгу с напоминаниями о том, почему я красивая, классная, достойная любви и идеальная. Ну, просто на случай, если я когда-нибудь забуду об этом или что-то в этом роде.