Известная эстонская блогерша открыто рассказала о пластике: „Я сделала липосакцию, убрала второй подбородок, увеличила грудь и губы“

С прошлого года Маллукас состоит в отношениях с ведущим подкаста „Lege“ Томасом Мяртеном Легрантом. Девушка считает, что нужно быть вместе с человеком, с которым ты можешь быть самой собой.

„Это звучит банально, но люди мирятся с этим, что не совсем правильно. В конце концов, мы не можем изменить вторую половинку. Себя сдерживать тоже не нужно. Человек и не должен меняться. Нужно найти человека, который полюбит вас такими, какие вы есть на самом деле. Тогда все станет очень просто“, - говорит Марианн.

Ты делала ради мужчины что-то сумасшедшее?

Самые сумасшедшие поступки я совершала, когда думала, что влюблена. То есть, я оставалась в плохих отношениях несколько лет, хотя должна была с самого начала понять, что это ни к чему не приведет и очень плохо скажется на моем психическом здоровье.

Чего хотят мужчины?

Мужчины и женщины хотят одного и того же: спокойствия и радости. Если они есть дома, то это замечательно.

В чем заключается мужественность и женственность?

Для меня мужественный мужчина - это тот, с кем я чувствую себя хорошо и безопасно. Желательно с бородой, но это дело вкуса. Женственность - это сложный вопрос: я смотрю на своих подруг и вижу в каждой из них некую светящуюся женственность. Я не могу выделить что-то одно, что точно определяет женственность. Для одних это мягкость и добросердечность, для других - идеально подобранная прическа, ногти и наряд. Для третьей это ее веселая натура - они такие разные.

Кто, по твоему, самые сексуальные мужчина и женщина Эстонии?

Самый сексуальный мужчина в Эстонии - мой мужчина Мяртен. Было бы странно назвать кого-то еще. Я думаю, что сексуальность - в глазах смотрящего. Сейчас у меня такие хорошие отношения, что я не могу судить о сексапильности других мужчин, я ее даже не вижу. Что касается женщин - все женщины красивы и сексуальны, если хотят быть таковыми.

Ты чувствуешь себя комфортно в своем теле?