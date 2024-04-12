5 признаков, что партнёр больше не изменит, даже если делал это в прошлом

Если вы встречаетесь с кем-то, кто раньше изменял, это не означает автоматически, что ваши отношения обречены на провал. Конечно, когда вы знаете об изменах в прошлом, например о том, что однажды на корпоративе партнёр с коллегой зашли слишком далеко или что он месяцами поддерживал связь на стороне, это вызывает оправданное беспокойство насчёт вашего с ним совместного будущего.

Вопреки распространённому мнению о том, что человек, который изменил в первый раз, изменит и во второй, это не универсальная истина. Да, многие могут иметь внушительный послужной список измен, но многие другие в то же время могут учиться на своих ошибках. Это подтверждают исследования: далеко не все бывшие изменщики повторяют своё поведение в новых отношениях. И хотя то, насколько партнёр исправился, зависит обычно от множества факторов, понять, что он выбрал верный путь, помогают несколько обнадёживающих признаков.

1. Он открыто говорит о прошлом, потому что хочет, а не потому что должен

Никто не наделён уникальным правом знать всё о прошлом своего партнёра, и никто не обязан раскрывать все подробности своих предыдущих связей. Тем более можно понять человека, который не спешит признаваться в том, что он когда-то изменял. Особенно если новые отношения только начинаются, и не хочется ставить их под удар, вспоминая старые драмы.

Именно поэтому, когда кто-то добровольно рассказывает о своих ошибках в прошлом, это говорит о том, что в будущем, скорее всего, он станет надёжным партнёром. Конечно, никакие слова не дают стопроцентной гарантии, что измена не повторится. Но, во-первых, это показывает, что человек признаётся в своих плохих поступках, потому что хочет быть честным с вами, а не потому что чувствует давление. Во-вторых, это возможность убедиться, что ваши отношения с самого начала не строятся на лжи и секретах.

2. Он знает, почему изменил