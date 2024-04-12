5 признаков, что партнёр больше не изменит, даже если делал это в прошлом

Если вы встречаетесь с кем-то, кто раньше изменял, это не означает автоматически, что ваши отношения обречены на провал. Конечно, когда вы знаете об изменах в прошлом, например о том, что однажды на корпоративе партнёр с коллегой зашли слишком далеко или что он месяцами поддерживал связь на стороне, это вызывает оправданное беспокойство насчёт вашего с ним совместного будущего.
Вопреки распространённому мнению о том, что человек, который изменил в первый раз, изменит и во второй, это не универсальная истина. Да, многие могут иметь внушительный послужной список измен, но многие другие в то же время могут учиться на своих ошибках. Это подтверждают исследования: далеко не все бывшие изменщики повторяют своё поведение в новых отношениях. И хотя то, насколько партнёр исправился, зависит обычно от множества факторов, понять, что он выбрал верный путь, помогают несколько обнадёживающих признаков.
1. Он открыто говорит о прошлом, потому что хочет, а не потому что должен
Никто не наделён уникальным правом знать всё о прошлом своего партнёра, и никто не обязан раскрывать все подробности своих предыдущих связей. Тем более можно понять человека, который не спешит признаваться в том, что он когда-то изменял. Особенно если новые отношения только начинаются, и не хочется ставить их под удар, вспоминая старые драмы.
Именно поэтому, когда кто-то добровольно рассказывает о своих ошибках в прошлом, это говорит о том, что в будущем, скорее всего, он станет надёжным партнёром. Конечно, никакие слова не дают стопроцентной гарантии, что измена не повторится. Но, во-первых, это показывает, что человек признаётся в своих плохих поступках, потому что хочет быть честным с вами, а не потому что чувствует давление. Во-вторых, это возможность убедиться, что ваши отношения с самого начала не строятся на лжи и секретах.
2. Он знает, почему изменил
Никакое объяснение не оправдывает измену. Но оно может многое рассказать о способности человека к самоанализу и умении брать на себя ответственность за свои действия. Это важные шаги для того, чтобы сначала признать, а затем исправить пагубное поведение.
Если партнёр говорит, что не мог ничего контролировать или не знает, почему произошла измена, это тревожный сигнал. Тот, кто вынес урок из своих ошибок, должен уметь признавать свои недостатки. Например, честно сказать, что ему польстило внимание симпатичной коллеги, а не валить всё на шампанское. Или что искать близости на стороне его заставила собственная низкая самооценка, а не «отстранённость» или «неблагодарность» бывшего партнёра.
3. Он понимает, если вы настроены скептически или критически
Если вы заводите разговор о прошлом, а партнёр начинает защищаться или вызывать у вас чувство вины, потому что вам надо время всё обдумать, это обычно говорит о том, что он так и не взял на себя ответственность. Истинное раскаяние предполагает, что человек признаёт своё недостойное поведение, даже если знает, что прощение ему не гарантировано.
Чтобы понять, насколько партнёра на самом деле мучают угрызения совести, обратите внимание, как он говорит о своей неверности. Что вы слышите в его словах: сожаление и раскаяние или, наоборот, хвастовство и безразличие? Он делится подробностями или скрывает их? Обвиняет кого-то другого, но только не себя?
Человек, который открывает новую страницу в своей биографии, чутко отнесётся к любой вашей реакции — разочарованию, грусти, даже злости. Он не станет убеждать вас, будто вы «делаете из мухи слона». И в идеале проявит терпение, если вы, по понятным причинам, ещё подумаете, стоит ли вам рисковать и продолжать с ним встречаться.
4. Он изменил только один раз
Иногда обстоятельства измены не имеют значения — и неважно, эмоциональная она или физическая. Но некоторые детали, например была это единичная ошибка или серия эпизодов, могут помочь определить, насколько устойчиво подобное поведение.
Тот, кто изменял часто и долго, определённо сделает это снова с большей вероятностью, чем тот, кто нарушил верность лишь однажды, — если только патологический изменщик не провёл серьёзную работу над собой. В отличие от разовых, повторяющиеся измены обычно говорят о проблемах, связанных с желанием постоянно получать одобрение со стороны, или со страхом перед серьёзными обязательствами. Чтобы их решить, чаще всего требуется длительная терапия.
5. Он предпринял конкретные действия, чтобы исправить ошибки
Торжественная клятва никогда больше не изменять или упоминание измены как «самого большого сожаления в жизни» могут успокаивать. Но громких заявлений недостаточно, чтобы доказать, что человек исправился. Дело не в словах, а в поступках.
Например, если партнёр обратился к психологу — это хороший знак. Обычно это означает, что он уже что-то сделал или продолжает делать, чтобы исправить своё поведение. Он может принести извинения бывшему партнёру, прочитать книги, чтобы разобраться в причинах измены, или обсудить с вами ваши мысли, чувства и границы. Всё это признаки серьёзного отношения к ситуации.
Безусловно, ни один из пяти признаков не гарантирует, что вы не попадёте в ловушку очаровательного обманщика, который разобьёт вам сердце. Но какими бы обескураживающими ни были прошлые измены, ваши отношения ещё не обречены на повторение истории. Особенно если партнёр убедительно показал, что искренне стремится стать лучше.