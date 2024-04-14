„Шугар“ — уютный нуар с Колином Фарреллом о сыщике-синефиле и секретах Голливуда

Лос-Анджелес, наши дни. Больше всего в жизни частный детектив Джон Шугар (Колин Фаррелл) любит две вещи: искать пропавших людей и ходить в кино. Поэтому его новое дело — дело мечты.

Голливудский магнат Джонатан Сигел (Джеймс Кромуэлл), чьи фильмы сыщик пересматривал десятки раз, просит найти свою непутевую внучку Оливию (Сидни Чендлер). Раньше у девушки были проблемы с наркотиками, и все уже привыкли к ее периодическим исчезновениям. Но легендарный продюсер уверен, что на этот раз дело серьезное.

Для начала Шугар знакомится с кинокланом Сигелов. Сын Джонатана и отец Оливии Бенни Сигел (Деннис Буцикарис) — тоже продюсер, только фильмов категории „В“, а не классики. Он вовсю занимается продолжением старого хита, который должен воскресить карьеру его второго ребенка — глуповатого сына Дэнни (Нэйт Корддри), ставшего звездой еще в детстве. Ни отцу, ни брату нет дела до Оливии, ее мать — тоже актриса — давно погибла. Единственным человеком, кроме дедушки, кому девушка небезразлична, оказывается бывшая жена Бенни — рок-певица Мелани (Эми Райан). Когда один за другим начинают всплывать семейные секреты, под подозрением оказываются все.

„Шугар“ — первый сериал в фильмографии жанрового сценариста Марка Протосевича, который написал культовый фантастический триллер с Дженнифер Лопез „Клетка“, постапокалитический триллер „Я — легенда“ и провальный ремейк „Олдбоя“. Производством сериала занималась студия Саймона Кинберга, автора успешных, но бесхитростных хай-концептов вроде „Мистера и миссис Смит“, „Телепорта“ и серии про „Людей Икс“. За режиссуру отвечали бразилец Фернанду Мейреллиш, снявший сверхпопулярный в нулевых „Город бога“, и телевизионный ремесленник Адам Аркин, знающий о жизни в голливудском клане не понаслышке.