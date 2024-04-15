Алле Пугачевой - 75! По случаю юбилея певица выпустила новую песню "Я плачу“. Стихи и музыку написал Леонид Агутин

Таблоиды пишут, что композиция записана пять лет назад — якобы певица должна была исполнить ее на концерте, посвященном пятидесятилетию Леонида Агутина, но этого не произошло (Пугачева сообщила, что из-за болезни не сможет приехать на юбилейное шоу). '