15.04.2024, 07:00
Алле Пугачевой - 75! По случаю юбилея певица выпустила новую песню "Я плачу“. Стихи и музыку написал Леонид Агутин(29)
ФОТО: Ekraani kuvatõmmis, Youtube
Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает юбилей - 75 лет.
По случаю юбилея певица выпустила новую песню „Я пла́чу“. Слова и музыку написал Леонид Агутин, сообщает Meduza.
Таблоиды пишут, что композиция записана пять лет назад — якобы певица должна была исполнить ее на концерте, посвященном пятидесятилетию Леонида Агутина, но этого не произошло (Пугачева сообщила, что из-за болезни не сможет приехать на юбилейное шоу). '
14 апреля песня появилась на каналах Пугачевой в стриминговых сервисах. Накануне выход сингла анонсировала концертный директор певицы Елена Чупракова (при каких обстоятельствах записана песня, она не уточнила).