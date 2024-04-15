Проходящая курс лечения Кейт Миддлтон вышла на связь из-за трагедии

13 апреля в одном из торговых центров Сиднея неизвестный напал по обычных посетителей, в результате чего погибли шесть человек, включая самого нападавшего (его застрелил полицейский).

„Мы шокированы и опечалены ужасными событиями в Сиднее сегодня утром, — выразила соболезнования Кейт вместе супругом, принцем Уильямом. — Наши мысли со всеми пострадавшими, в том числе с близкими погибших и героическими спасателями, которые рисковали жизнью, чтобы спасти других“,

Напомним, Австралия считается одним из 15 государств Содружества наций, все их официально возглавляет король Карл III.