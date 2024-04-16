„Эксклюзивное интервью“ — фильм о беседе принца Эндрю с журналистами после смерти Джеффри Эпштейна

На Netflix вышла драма Филипа Мартина „Эксклюзивное интервью“ („Scoop“) — картина о журналистах „Би-би-си“, которые в 2019 году убедили Букингемский дворец в том, что принцу Эндрю необходимо появиться на телевидении. Незадолго до интервью в тюрьме умер Джеффри Эпштейн — американский миллионер, которого обвиняли в сексуализированном насилии и торговле людьми. Эндрю был его другом — из-за этого ему пришлось объясняться перед многомиллионной аудиторией (в итоге его отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи). Журналистку, поговорившую с герцогом Йоркским, сыграла Джиллиан Андерсон. Роль самого Эндрю исполнил Руфус Сьюэлл. Кинокритик Антон Долин рассказывает, почему без этих актерских работ фильм остался бы совсем неубедительным.

10 августа 2019 года американский бизнесмен Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-траффике несовершеннолетних, покончил с собой в тюремной камере. Это событие повлекло за собой множество других — в том числе политический кризис в Великобритании. Дружившего с Эпштейном герцога Йоркского, принца Эндрю отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи — беспрецедентный удар по институту британской монархии. Об этих событиях снят фильм Филипа Мартина „Эксклюзивное интервью“ („Scoop“, точнее было бы перевести словом „Сенсация“), выпущенный Netflix.

Собственно Эпштейна в кадре не рассмотреть — у актера нет ни реплик, ни сюжетной линии. Преступный финансист нужен лишь для того, чтобы оказаться на требуемое мгновение в объективе папарацци Джея Доннели — вместе с принцем Эндрю он попадает в кадр в 2010 году, во время короткой прогулки по Центральному парку Нью-Йорка. Но режиссеру Мартину, до сих пор работавшему по преимуществу на телевидении, интересен не миллионер, а Доннели, важное действующее лицо драмы.