„Эксклюзивное интервью“ — фильм о беседе принца Эндрю с журналистами после смерти Джеффри Эпштейна

На Netflix вышла драма Филипа Мартина „Эксклюзивное интервью“ („Scoop“) — картина о журналистах „Би-би-си“, которые в 2019 году убедили Букингемский дворец в том, что принцу Эндрю необходимо появиться на телевидении. Незадолго до интервью в тюрьме умер Джеффри Эпштейн — американский миллионер, которого обвиняли в сексуализированном насилии и торговле людьми. Эндрю был его другом — из-за этого ему пришлось объясняться перед многомиллионной аудиторией (в итоге его отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи). Журналистку, поговорившую с герцогом Йоркским, сыграла Джиллиан Андерсон. Роль самого Эндрю исполнил Руфус Сьюэлл. Кинокритик Антон Долин рассказывает, почему без этих актерских работ фильм остался бы совсем неубедительным.
10 августа 2019 года американский бизнесмен Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-траффике несовершеннолетних, покончил с собой в тюремной камере. Это событие повлекло за собой множество других — в том числе политический кризис в Великобритании. Дружившего с Эпштейном герцога Йоркского, принца Эндрю отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи — беспрецедентный удар по институту британской монархии. Об этих событиях снят фильм Филипа Мартина „Эксклюзивное интервью“ („Scoop“, точнее было бы перевести словом „Сенсация“), выпущенный Netflix.
Собственно Эпштейна в кадре не рассмотреть — у актера нет ни реплик, ни сюжетной линии. Преступный финансист нужен лишь для того, чтобы оказаться на требуемое мгновение в объективе папарацци Джея Доннели — вместе с принцем Эндрю он попадает в кадр в 2010 году, во время короткой прогулки по Центральному парку Нью-Йорка. Но режиссеру Мартину, до сих пор работавшему по преимуществу на телевидении, интересен не миллионер, а Доннели, важное действующее лицо драмы.
Говоря об абьюзе и сексуализированных преступлениях, искусство в последние годы фокусируется не на властных преступниках, а на людях, переживших насилие, которых часто никто не слышит. Об этом, конечно же, и „Эксклюзивное интервью“: до того, как поймать кадр с Эпштейном и Эндрю, фотограф крупным планом снимает девушку, вышедшую из того же особняка. Этот портрет — лейтмотив фильма, вплоть до его финала.
Но драматургическая динамика картины все же построена на другом. В ее центре — журналисты, совершившие невозможное — записавшие интервью с одним из самых влиятельных людей в Великобритании и показавшие его истинное лицо, не прибегая к запрещенным приемам. Интервью вышло в эфире 16 ноября 2019 года — и стало одной из вех в истории не только британской, но и всемирной журналистики, доказав, что пресса продолжает оставаться „четвертой властью“.
Самая знаменитая звезда фильма — Джиллиан Андерсон, сыгравшая Эмили Мейтлис, ведущую „Би-би-си“, которая интервьюировала принца Эндрю для программы „Ньюснайт“. Ее самообладание, ум и сочетание деликатности с принципиальностью сделали сенсацию возможной. Картина намекает на личные мотивы ведущей: когда-то она не спросила Билла Клинтона (еще одного друга Эпштейна) о Монике Левински и тем самым „подвела всех женщин“. Но в большей степени авторы „Эксклюзивного интервью“ интересуются другими героинями, оставшимися за кадром. Прежде всего это продюсерка Сэм Макалистер (Билли Пайпер, известная по „Доктору Кто“ и роли Йермы в театре) — мать-одиночка, которая придумала неосуществимое интервью и убедила Букингемский дворец на него согласиться. Также важны для сюжета сдержанная и эмпатичная персональная ассистентка принца Эндрю, Аманда Тирск (Кили Хоус), и редакторка „Би-би-си“ Эсме Рен (Ромола Гарай), продюсирующая ответственный и рискованный разговор.
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