Юрия Куклачева экстренно госпитализировали и провели операцию на сердце

Стало известно, что артисту провели экстренную операцию на сердце. Сейчас состояние Юрия Дмитриевича уже стабильное.

Сообщается, что вскоре дрессировщика должны перевести из реанимации в обычную палату. Он уже пришел в себя и даже дал указания, как проводить шоу без его участия.