Шоубиз
15.04.2024, 16:07

Юрия Куклачева экстренно госпитализировали и провели операцию на сердце

 
Куклачев
Куклачев
ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

Как уже сообщалось, 12 апреля, в день своего 75-летия, известный дрессировщик Юрий Куклачев почувствовал себя плохо. В итоге ему потребовалась госпитализация.

Стало известно, что артисту провели экстренную операцию на сердце. Сейчас состояние Юрия Дмитриевича уже стабильное.

„Друзья, благодарю за ваши молитвы и заботу. Вчера ночью операция прошла успешно“, — рассказала дочь дрессировщика Екатерина Куклачева.

Сообщается, что вскоре дрессировщика должны перевести из реанимации в обычную палату. Он уже пришел в себя и даже дал указания, как проводить шоу без его участия.

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