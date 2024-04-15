15.04.2024, 16:07
Юрия Куклачева экстренно госпитализировали и провели операцию на сердце
ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG
Как уже сообщалось, 12 апреля, в день своего 75-летия, известный дрессировщик Юрий Куклачев почувствовал себя плохо. В итоге ему потребовалась госпитализация.
Стало известно, что артисту провели экстренную операцию на сердце. Сейчас состояние Юрия Дмитриевича уже стабильное.
„Друзья, благодарю за ваши молитвы и заботу. Вчера ночью операция прошла успешно“, — рассказала дочь дрессировщика Екатерина Куклачева.
Сообщается, что вскоре дрессировщика должны перевести из реанимации в обычную палату. Он уже пришел в себя и даже дал указания, как проводить шоу без его участия.