ФОТО | Сливки эстонских телевидения и кинематографа собрались на вручение премии EFTA. Рекорд установил фильм о кунг-фу в православном монастыре
12 апреля прошла церемония вручения премии EFTA в области кинематографии и телевидения. В честь праздничного события в концертном зале Alexela на гала-вечер собрались все главные звезды киноиндустрии и телевидения.
На гала-вечере EFTA были вручены награды в 31 категории: 16 кинопремий и 15 телепремий.
Больше всего наград получил фильм Райнера Сарнета „Невидимый бой“ - комедия о кунг-фу, действие которой происходит в православном монастыре в Советском Союзе 1970-х годов. Фильм получил 9 наград, тем самым поставив рекорд премии EFTA.
Лауреаты премии EFTA:
Лучший тележурналист - Астрид Каннел (ERR)
Лучший документальный фильм - „Сестринство бани по-черному“ (режиссер - Анна Хинтс)
Лучшее реалити-шоу - „Как мы стали солдатами“ (ERR)
Лучший создатель телевизионного формата - Виллем Тарвас („МастерШеф Эстония 2“) (Telia Inspira)
Лучшая дневная передача - „Laser“ (TV3)
Лучший художник по гриму в кино - Ану Конзе („Невидимый бой“)
Лучший художник по костюмам в кино - Яанус Вахтра („Невидимый бой“)
Лучший кинооператор - Антс Таммик („Сестринство бани по-черному“)
Лучший киномонтаж - Юсси Раутиниеми („Невидимый бой“)
Лучший телережиссер - Мяртен Вахтер (ERR)
Лучший телевизионный редактор - Кайди Клейн (Telia Inspira)
Лучший композитор в кино - Хино Коширо („Невидимый бой“)
Лучший короткометражный фильм - „Л значит любовь“ (режиссер - Индрек Спунгин)
Лучшая актриса кино - Эстер Кунту („Невидимый бой“)
Вклад в эстонское телевидение - Вахур Керсна
Лучшая развлекательная телепередача -„Я вижу твой голос“ (Kanal 2)
Лучший спецтелепроект - „KolmeDok: Лирика в хлеву, или Мои 142 коровы и 38 кошек“ (TV3)
Лучший анимационный фильм - „Пропавшие носки“ (режиссер - Оскар Лехемаа)
Лучший художник кино - Яагуп Роомет („Невидимый бой“)
Лучшая новинка на телевидении - „Зевакин и Валтинг против Америки“ (Elisa Huub)
Лучший создатель контента на телевидении - Катарийна Либе и Реэли Рейнаус (Elisa Huub)
Лучший телеведущий - Таави Либе (TV3)
Лучший телесериал - „Папаши“ (Kanal 2/Elisa Huub)
Лучший актер сериала - Прийт Лоог („Папши“)
Лучший актер кино - Урсел Тилк („Невидимый бой“)
Лучшая актриса сериала - Эвелин Выйгемаст („О возможности жизни в деревне“) (Telia Inspira/ERR Eesti Telefilm)
Лучший киносценарист - Райнер Сарнет („Невидимый бой“)
Лучший кинорежиссер - Анна Хинтс („Сестринство бани по-черному“)
Вклад в эстонский кинематограф - Керсти Мийлен
Лучший художественный фильм - „Невидимый бой“ (режиссер - Райнер Сарнет)