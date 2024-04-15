Начальник концертного отдела Горхолла: „Для организации гастролей Аллы Борисовны приходилось напрячься – ездила в Москву, договаривалась“

В каких ситуациях вам удалось взаимодействовать с Аллой Пугачевой в Эстонии?

– Во-первых, хочу сказать судьбе спасибо, что дала возможность хоть краешком прикоснуться к этой великой певице и актрисе! Преклонялась, преклоняюсь и буду преклоняться перед ее талантом и глубиной души!

С 1982 году меня приняли на работу на должность режиссера-постановщика во Дворец культуры и спорта им. Ленина (далее Горхолл). В мои обязанности входило как создание собственных программ концертов, так и организация гастролей звезд советской и зарубежной эстрады. Для организации гастролей Аллы Борисовны приходилось напрячься! Она тогда была нарасхват, и гастроли расписаны были, казалось, на годы вперед. Нужно было буквально выдирать дни. Да, приходилось ездить в Москву в „Росконцерт“, договариваться как-то. Подружилась там с директором „Росконцерта“, человеком, который занимался конкретно ее гастролями.

В какие годы вы организовывали ее концерты в Эстонии?

– Я привозила Аллу Борисовну в Таллинн 3-4 раза. Точные годы не помню. Я проработала в Горхолле около 12 лет.

Какой Аллу Борисовну знаете вы? Какой она была в то время, когда приезжала в Эстонию с концертами?

– Знаете, тогда ходило множество всяких баек про Аллу Борисовну. В основном нелестных. Но у нас она была спокойна, безумно профессиональна и требовательна по существу. В плане организации гастролей у нее никогда не было ко мне претензий.

Какой Алла Борисовна была за сценой?

– Деловая и требовательная к своей команде. До концерта она ни с кем не общалась, а мы старались ее лишний раз не беспокоить. Всегда четко назначалось время репетиции. Помню, как однажды она очень сильно и крепко ругала своих техников, буквально сорвалась на них. Так сильно кричала, но надо сказать, что по делу. Репетиция началась, а у них ничего не было готово. После она ушла в гримерку, сказав звать ее только тогда, когда будет все готово.

Насколько сложно было организовывать концерты Примадонны? С какими препятствиями сталкивались?