Начальник концертного отдела Горхолла: „Для организации гастролей Аллы Борисовны приходилось напрячься – ездила в Москву, договаривалась“
В честь 75-летия Аллы Борисовны Пугачевой Bublik поговорил Мариной Кемпа, бывшим начальником концертного отдела, режиссером-постановщиком Таллиннского Горхолла. Вместе с Мариной вспоминали о том, как во времена Горхолла организовывались концерты Примадонны.
В каких ситуациях вам удалось взаимодействовать с Аллой Пугачевой в Эстонии?
– Во-первых, хочу сказать судьбе спасибо, что дала возможность хоть краешком прикоснуться к этой великой певице и актрисе! Преклонялась, преклоняюсь и буду преклоняться перед ее талантом и глубиной души!
С 1982 году меня приняли на работу на должность режиссера-постановщика во Дворец культуры и спорта им. Ленина (далее Горхолл). В мои обязанности входило как создание собственных программ концертов, так и организация гастролей звезд советской и зарубежной эстрады. Для организации гастролей Аллы Борисовны приходилось напрячься! Она тогда была нарасхват, и гастроли расписаны были, казалось, на годы вперед. Нужно было буквально выдирать дни. Да, приходилось ездить в Москву в „Росконцерт“, договариваться как-то. Подружилась там с директором „Росконцерта“, человеком, который занимался конкретно ее гастролями.
В какие годы вы организовывали ее концерты в Эстонии?
– Я привозила Аллу Борисовну в Таллинн 3-4 раза. Точные годы не помню. Я проработала в Горхолле около 12 лет.
Какой Аллу Борисовну знаете вы? Какой она была в то время, когда приезжала в Эстонию с концертами?
– Знаете, тогда ходило множество всяких баек про Аллу Борисовну. В основном нелестных. Но у нас она была спокойна, безумно профессиональна и требовательна по существу. В плане организации гастролей у нее никогда не было ко мне претензий.
Какой Алла Борисовна была за сценой?
– Деловая и требовательная к своей команде. До концерта она ни с кем не общалась, а мы старались ее лишний раз не беспокоить. Всегда четко назначалось время репетиции. Помню, как однажды она очень сильно и крепко ругала своих техников, буквально сорвалась на них. Так сильно кричала, но надо сказать, что по делу. Репетиция началась, а у них ничего не было готово. После она ушла в гримерку, сказав звать ее только тогда, когда будет все готово.
Насколько сложно было организовывать концерты Примадонны? С какими препятствиями сталкивались?
– Большая сложность – получить именно согласованную дату на проведение концерта в Таллинне. Ведь в то время за правом провести ее концерт боролись ВСЕ!
Была ли в то время практика райдеров? Что входило тогда в бытовой райдер Аллы Борисовны?
– Конечно, была! Был очень серьезный технический райдер (звук, свет), но в то время Горхолл был одной из лучших площадок в Европе и оснащен всем самым современным и лучшим.
Что касается бытового райдера, то ничего сверхъестественного: чай, кофе, соки, бутерброды. Абсолютно ничего необычного, все очень стандартно. Бутерброды, например, были у всех одни и те же.
В каком отеле останавливалась Алла Борисовна?
– Отель Olümpia. 13 этаж, где суперлюксы, то ли 1304, 1305, 1307 – в каком-то из этих номеров.
Где ела Алла Борисовна?
– Помню, возили ее есть в ресторан возле Дома офицеров, там мы кормили ее и Филиппа Киркорова. В один концерт он решил сделать ей сюрприз и тайно приехал в Таллинн. Мы скрывали его до конца, водили разными коридорами, выходами и держали в секрете до финальной песни. На последней ее песне он вышел с огромным букетом цветов на сцену. Она была очень удивлена. Они в то время то ли еще женихались, то ли только-только поженились.
Могли бы вы рассказать какие-то интересные истории, связанные с Аллой Борисовной, которые вспоминаются?
– Однажды пришлось прицеплять к таллиннскому составу спецвагон. У нее тогда был большой тур по столицам республик Советского Союза. Организовать было совсем не просто, та еще задача была уговорить руководство ЖД Эстонии, ой, как не просто, но мне удалось! Мне вообще много тогда приходилось решать сложных задач. Например, удавалось менять стоянки самолетов, чтобы Аллу Борисовну не в поле высаживали, а чтобы выходила сразу в аэропорт через рукав.
Помню еще случай, когда мы изрядно испугались! Представьте, идет концерт Аллы Борисовны, и в какой-то момент выключается вторая линия, то есть у нас в Горхолле выключается звук! Мы тогда чуть не умерли от ужаса. Однако Алла Борисовна вышла на край авансцены и перекрыла своим голосом, без микрофона, весь зал на 4 200 человек! Это было мощно. Зал просто встал.
Меня многие артисты называли – Мама Марина. За все годы мне удалось поработать со всеми звездами советского и постсоветского периода. Сижу у себя в кабинете, раздается громкий телефонный звонок. Поднимаю трубку, а на той стороне: „Алло, Маринка – это ты что ли? Узнаешь?“ А на той стороне такой низкий голос с хрипотцой, ни с каким не перепутаешь. Да, Алла Борисовна, узнала.... Что случилось? Она мне и говорит, мол, моя (Кристина) рванула в Таллинн, хотя в Москве на репетиции упала, получила сотрясение мозга, да еще и немножко прихрамывает, но полетела к Вовке - присмотри за ней, пожалуйста, встреть! Это в Таллинне на следующий день должен был быть концерт Володи Преснякова, и она к нему полетела. Так и нянчилась я со всеми звездами.
Очень хочется пожелать дорогой Алле Борисовне здоровья, долгих лет процветания и творчества! Алла Пугачева - единственная и неповторимая!