Вечер с Айдером Муждабаевым: в CatHouse проведут творческий аукцион в поддержку ЗСУ(3)
19 апреля в знаменитом клубе CatHouse пройдет необычное мероприятие, которое объединит людей, желающих помочь ЗСУ. Известный журналист и оратор, Айдер Муждабаев, приглашает на творческий аукцион, который станет не только вечером увлекательных развлечений, но и миссией помощи, направленной на покупку БТР-60 для эвакуационных нужд.
Что вас ждет на мероприятии?
У каждого гостя будет шанс выиграть в лотерею при входе. Спринт-лотерея за 5 евро откроет возможность выиграть множество ценных призов. Главная лотерея предложит выиграть ящик баварского пива всего за 10 евро.
Особенности аукциона:
Возможность пообщаться по видеосвязи с командиром 48 отдельного штурмового батальона Ленуром Ислямовым
Эксклюзивная возможность распить бутылку вина 1971 года в Крыму с Айдером Муждабаевым.
Поездка на БТР
Худи от Андрея Хлывнюка с видеоавтографом
Уникальный флаг Ичкерии с автографом Джохара Дудаева, который впервые будет привезен в Эстонию и с которым можно будет сфотографироваться.
Для кого?
Для всех, кто хочет провести вечер в компании выдающихся личностей, поддержать благородную цель и стать обладателем уникальных лотов и призов.
Время и место: Дата: 19 апреля, пятница.
Время: Двери открываются в 19.00
Место: Клуб CatHouse, Tartu mnt. 17, Таллинн, Эстония.
Стоимость входа: 10 евро.
Онлайн-билеты доступны по ссылке: https://fienta.com/et/hi
Цель аукциона
Cбор средств на покупку БТР-60, который будет использоваться для спасения жизней.