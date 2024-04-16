Вечер с Айдером Муждабаевым: в CatHouse проведут творческий аукцион в поддержку ЗСУ

19 апреля в знаменитом клубе CatHouse пройдет необычное мероприятие, которое объединит людей, желающих помочь ЗСУ. Известный журналист и оратор, Айдер Муждабаев, приглашает на творческий аукцион, который станет не только вечером увлекательных развлечений, но и миссией помощи, направленной на покупку БТР-60 для эвакуационных нужд.