Культура
16.04.2024, 12:03

Вечер с Айдером Муждабаевым: в CatHouse проведут творческий аукцион в поддержку ЗСУ

 (3)
Вечер с Айдером Муждабаевым в CatHouse
Вечер с Айдером Муждабаевым в CatHouse
ФОТО: Erakogu

19 апреля в знаменитом клубе CatHouse пройдет необычное мероприятие, которое объединит людей, желающих помочь ЗСУ. Известный журналист и оратор, Айдер Муждабаев, приглашает на творческий аукцион, который станет не только вечером увлекательных развлечений, но и миссией помощи, направленной на покупку БТР-60 для эвакуационных нужд.

Что вас ждет на мероприятии?

У каждого гостя будет шанс выиграть в лотерею при входе. Спринт-лотерея за 5 евро откроет возможность выиграть множество ценных призов. Главная лотерея предложит выиграть ящик баварского пива всего за 10 евро.

Особенности аукциона:

  • Возможность пообщаться по видеосвязи с командиром 48 отдельного штурмового батальона Ленуром Ислямовым

  • Эксклюзивная возможность распить бутылку вина 1971 года в Крыму с Айдером Муждабаевым.

  • Поездка на БТР

  • Худи от Андрея Хлывнюка с видеоавтографом

  • Уникальный флаг Ичкерии с автографом Джохара Дудаева, который впервые будет привезен в Эстонию и с которым можно будет сфотографироваться.

Для кого?

Для всех, кто хочет провести вечер в компании выдающихся личностей, поддержать благородную цель и стать обладателем уникальных лотов и призов.

  • Время и место: Дата: 19 апреля, пятница.

  • Время: Двери открываются в 19.00

  • Место: Клуб CatHouse, Tartu mnt. 17, Таллинн, Эстония.

  • Стоимость входа: 10 евро.

Онлайн-билеты доступны по ссылке: https://fienta.com/et/hi

Цель аукциона

Cбор средств на покупку БТР-60, который будет использоваться для спасения жизней.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии