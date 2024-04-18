18.04.2024, 20:03
28 апреля в Таллинне пройдет Международный фестиваль „Весенний праздник танца“
ФОТО: | Shutterstock
28 апреля, в 12:00 в Большом зале Русского культурного центра в Таллинне состоится IX Международный фестиваль «Весенний праздник танца».
В этом году фестиваль, посвященный Международному дню танца, пройдёт уже в девятый раз! На сцену выйдут дети, молодые люди и взрослые любители танца - всего в программе примут участие около 300 танцоров из Эстонии (Таллинн, Пярну, Нарва), Латвии (Саласпилс) и Финляндии (Хельсинки), которые покажут танцевальные номера в разных хореографических направлениях и порадуют зрителей своим мастерством!
Вход свободный.