28 апреля в Таллинне пройдет Международный фестиваль „Весенний праздник танца“

В этом году фестиваль, посвященный Международному дню танца, пройдёт уже в девятый раз! На сцену выйдут дети, молодые люди и взрослые любители танца - всего в программе примут участие около 300 танцоров из Эстонии (Таллинн, Пярну, Нарва), Латвии (Саласпилс) и Финляндии (Хельсинки), которые покажут танцевальные номера в разных хореографических направлениях и порадуют зрителей своим мастерством!