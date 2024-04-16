ВИДЕО | Лазарева опубликовала редкое видео из дома Аллы Пугачевой: „Частная съемка, нельзя выкладывать, но я выложу!“

„Это прошлогоднее видео, были в гостях у АБ и Макса 1-го января. Частная съемка, нельзя выкладывать. Ей не говорите! Но выложу, раз в жизни нарушив все запреты, потому что хочу, чтобы все увидели - она живая“, - поделилась Татьяна в своем посте.

Она описывает Аллу Пугачеву как „милейшую, трогательную, серьезную, острую на язык и наивную, честную перед богом и собой“. В ее словах прослеживается восхищение и уважение к личности Примадонны, к ее таланту и неповторимой энергии.

„Наверное, ее эта честность и умение слушать себя и следовать за своим внутренним зовом - это и сделало ее звездой“, - пишет Лазарева. „За это ее обожают, преклоняются и полностью доверяют ей, за это же и ненавидят, шипят вслед, не в силах приблизиться“.

Этот живой и искренний момент, запечатленный на видео, стал не только важным воспоминанием для Татьяны Лазаревой, но и возможностью для поклонников увидеть Аллу Пугачеву в ее естественной обстановке, не под софитами.

В своем посте Лазарева также задает вопрос о том, в чем заключается сила Примадонны. „В слабости? В открытости миру? В честности перед собой?“ - задумывается она.