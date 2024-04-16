ФОТО | Идеальная Сальма Хайек ошеломила фанатов стройной фигурой в бикини

57-летняя звезда выглядела невероятно в темно-белом купальнике с принтом, подчеркивающим ее фигуру в виде песочных часов. Фото актриса опубликовала в своих социальных сетях, пишет „Новини“.

Сальму запечатлили в момент, когда поднималась по лестнице на яхте, а ее семья вылила на нее воду.

„Когда семья не дает тебе спокойно одеться в бикини“, — подписала фотографию мексикано-американская актриса.

Раньше она сказала, что никогда не делала ботокс. Секрет красоты, утверждает звезда, в медитации.

„Люди говорят мне, когда я захожу комнату: „Боже мой, ты снова выглядишь на 20 лет“, — рассказала она.

В 2007 году у актрисы родилась дочь Валентина Палома Пино, когда она была обручена с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Хайек и 61-летний Пино поженились в 2009 году.