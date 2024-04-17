ФОТО | Похудевший и стильный — 60-летний Джонни Депп удивил сменой имиджа

Ранее Депп, которому в июне исполнится 61 год, был замечен на съемках в Италии, после чего поклонники начали обсуждать его внешний вид. Актер сейчас работает как режиссер над новой картиной о художнике Амедео Модильяни вместе со своим другом Аль Пачино, пишет „Новини“.

Вот как Депп выглядел до этого:

На премьере в Лондоне актер появился в костюме Dior.

По словам инсайдеров, жизнь актера в последнее время действительно изменилась: „Он жил в Великобритании, редактируя „Моди“ и вел „более чистый“ образ жизни, чем это иногда было в прошлом“.

Он также прокомментировал свое „возвращение“ в индустрию после скандала с бывшей супругой Эмбер Херд: „Я ниоткуда не вернулся. Я никуда не уходил“.

Два года назад в мае общественность обсуждала громкий процесс между Эмбером Херд и ее бывшим супругом Джонни Деппом. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в деле о клевете против Деппа, которого она обвинила в домашнем насилии, и обязал ее выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов.

Актриса не согласилась с приговором и неоднократно подавала апелляцию. В соцсетях Эмбер Херд написала, что „разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин“, поскольку это „отрицает идею о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно“. Она также отмечала, что именно популярность Деппа и поддержка его фанатов помогли ему привлечь присяжных и выиграть суд. Сама она жаловалась на травлю со стороны его поклонников во время суда.