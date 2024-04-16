16.04.2024, 14:15
Русский театр тайно пошел на компромисс с уволенным со скандалом Филиппом Лосем(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Русский театр достиг компромисса с Филиппом Лосем прямо перед тем, как о споре стало бы известно через судебное заседание.
Бывший художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось был уволен в сентябре 2022 года, а одновременно и исключен из рядов Союза режиссёров и драматургов Эстонии в связи с постом в соцсетях, в котором он якобы оскорбил как Эстонское государство, так и жертв Второй мировой войны.