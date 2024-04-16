Шоубиз
16.04.2024, 14:15

Русский театр тайно пошел на компромисс с уволенным со скандалом Филиппом Лосем

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Филипп Лось
Филипп Лось
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Русский театр достиг компромисса с Филиппом Лосем прямо перед тем, как о споре стало бы известно через судебное заседание.

Бывший художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось был уволен в сентябре 2022 года, а одновременно и исключен из рядов Союза режиссёров и драматургов Эстонии в связи с постом в соцсетях, в котором он якобы оскорбил как Эстонское государство, так и жертв Второй мировой войны.

Филипп Лось, говоря о том, как ограничивают в правах граждан РФ в Эстонии, опубликовал пост о том, что Холокост начинался с практически невинных и почти легитимных изменений в обществе.

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