Русский театр тайно пошел на компромисс с уволенным со скандалом Филиппом Лосем

Бывший художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось был уволен в сентябре 2022 года, а одновременно и исключен из рядов Союза режиссёров и драматургов Эстонии в связи с постом в соцсетях, в котором он якобы оскорбил как Эстонское государство, так и жертв Второй мировой войны.