Моргенштерн высказался против войны и Путина

Моргенштерн в очередной раз подчеркнул, что он против войны и не поддерживает захватническую политику Владимира Путина. Продюсер просил, чтобы музыкант не выпускал антивоенный клип „12“, а если он его не послушает, то его ожидают проблемы:

„Мой отъезд из России - это его план. Меня из-за него выгнали из России, назвали предателем. Начинается война и я хочу снять клип „12“. Он единственный отговаривал меня выпускать его под страхом смерти“, - рассказал рэпер.

Также Моргенштерн добавил, что Клюшин якобы договорился с Кремлем, что Алишер поддерживает Россию и политику Путина. Тогда клип „12“ они видели как протест власти.

После публикации видео продюсер присылал сообщения якобы от чеченцев музыканту, где его угрожали убить. Это и стало причиной его эмиграции за границу. Сейчас, как поделился исполнитель, он понимает, что его не могли убить только за один клип. Моргенштерн убежден, что Клюшин сам подстроил все угрозы.

„Эта ш***ха, когда началась война, первой мне написала: „Выстави Z в „историю“, тогда сможем вернуться в Россию. Я против войны, меня не интересует государство. Я против того, чтобы люди умирали“, - сказал Моргенштерн.