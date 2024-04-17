Звезда Голливуда Шон Пенн заявил, что ударил бы Путина при встрече

„Теперь я, наверное, еще сильнее осознаю, насколько ценна человеческая жизнь. Мы знаем, что моя страна, США, совсем не единая, это скорее Объединенные Штаты Америки. А люди в Украине, наоборот, объединились против россиян. Мы, американцы, можем только поучиться этому единству. Потому что Украина - это эпицентр человечности в мире. А человечность - лекарство для души“, - сказал Пенн.

„К сожалению, я вижу, что моему правительству сегодня не хватает воли, лидерства и жертвенности, которые были у президента Рузвельта во Второй мировой. Я верю в стойкость украинцев, которые борются за каждую пядь своей территории, включая Крым. Вот почему мы не должны допустить поражения в этой войне. Этого не должно произойти. Независимо от того, демократы или республиканцы у власти. Если мы проиграем эту войну, это может стать и концом Соединенных Штатов. Знаете, я дитя войны во Вьетнаме. Я вырос на ее жестоких и преступных картинах. Поэтому я никогда не верил, что оружие приводит к миру. Но сейчас мы должны дать Украине все, что у нас есть, чтобы остановить эту войну“, - поделился Пенн.