На Анастасию Ивлееву составили протокол о „дискредитации“ армии РФ

Материалы зарегистрировали 16 апреля, рассмотрение назначено на 25 апреля, уточнили позднее в пресс-службе московских судов.

Позднее анонимный телеграм-канал SHOT сообщил, что поводом для протокола на блогерку стали посты в ее инстаграме от 24 февраля и 1 марта 2022 года. В первом Ивлеева выложила черный квадрат, а затем двух обнимающихся человечков, закрашенных в цвета украинского и российского флагов. Эти изображения блогерка подписала фразой «НЕТ ВОЙНЕ!!!».

Второй пост — рисунок голубя мира. В посте Ивлеева обратилась к руководству России: «Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек Мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны».

20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая возмутила провластных активистов. После этого блогерка записала несколько видео с извинениями.

Кроме того, после вечеринки из соцсетей Ивлеевой на несколько дней пропали антивоенные посты, писала Русская служба «Би-би-си». Сейчас публикации снова доступны.