ЭКСКЛЮЗИВ | „Правда сложно рифмуется с тоталитаризмом“: Спектакль с Гудковым, Палем за сотни тысяч евро едет в Таллинн – что за кулисами?

Работа генерального продюсера заключается в обеспечении успешной реализации конкретной идеи, которая вдохновляет команду и согревает ее сердца. Он ответственен за все аспекты производства, начиная от поиска финансирования и формирования команды и заканчивая решением логистических, бытовых и финансовых вопросов. В общем-то, продюсер – человек, который головой отвечает за то, чтобы все получилось, чтобы все удалось. Он находит средства, собирает команду, находит решение самым необычным вопросам – от бытовых до финансовых. Ну, совершенно любых: создаёт условия для того, чтобы идея вышла в свет и стала источником радости и восхищения для зрителей, то есть от идеи до аплодисментов и возгласов „бис“.

Со временем её усилия привели к формированию лояльного и тёплого комьюнити, которое ценило её работы и доверяло ей. С этой базой поддержки она стала организовывать массовые культурные мероприятия – концерты, спектакли и прочие события. Начав с приглашения различных артистов, которых сама любила и уважала, она вскоре перешла к созданию собственных театральных проектов.

Эта внутренняя потребность в изменениях привела её к решению начать заново и обратиться к своим страстям. Это дало толчок, и она начала активно вовлекать себя в культурную жизнь острова, организуя лекции по интересным темам и создавая сообщество единомышленников.

Евгения Мамедова – организатор культурных мероприятий на Кипре и театральный продюсер, чья страсть к творчеству и культуре начала формироваться задолго до её переезда на остров. Евгения родилась и выросла на Урале, жила в Москве, окончила факультет высшей школы бизнеса МГУ, но сразу после учебы переехала на Кипр, где занималась разными стартапами и всевозможными проектами. Несмотря на успешно развивающуюся карьеру, Евгения всегда ощущала недостаток социокультурного контекста и качественных событий, к которым она привыкла на родине: „То, что происходило здесь, настолько отличалось и уровнем, и качеством, и содержанием от того, к чему мы привыкли там и вообще, так сказать на большой земле, что у меня сформировалась огромная внутренняя потребность“.

Ребята очень хотели сделать этот спектакль ещё до пандемии, но потом, собственно, произошло все, что произошло, и, конечно, этот план был отложен на несколько лет.

Почему за реализацию и продвижение спектакля взялась именно ты?

Мне кажется, что честный ответ будет - мне повезло. Я была знакома с группой „СБПЧ“, дважды организовывала для них кипрский тур. К моменту второго их тура у нас уже был спектакль „Я, Марлен“, и собственно, ребята знали об этом. Кирилл Иванов, фронтмен группы и автор музыки, а теперь и исполнитель нескольких ролей в спектакле, рассказал о своей идее создания музыкальной постановки по сказке. Ребята очень хотели сделать этот спектакль ещё до пандемии, но потом, собственно, произошло все, что произошло, и, конечно, этот план был отложен на несколько лет. Получается, прошлой весной, в мае, ребята предложили подключиться к постановке, войти в этот проект в качестве людей, которые смогут его реализовать. Ну, и мы смогли.

Насколько сложно в сегодняшних реалиях организовать театральную постановку? Ведь необходимо собрать в одном месте всех актёров, которые живут в абсолютно разных местах, да что там говорить, странах! Надо, чтобы они сыгрались на одной сцене...

Самое сложное, наверное, наладить контакт. Очень много сил уходит на то, чтобы преодолевать вот это расстояние. Роскошь живого общения все-таки остаётся именно роскошью, но, с другой стороны, это ровно то, для чего мы работаем и для чего мы спектакли создаём: чтобы люди приходили... и не кино смотрели, не в айфон смотрели, не скролили ленту новостей, а приходили с друзьями или за руку с мамой, папой, ладошка в ладошку, и сидели в обнимку, хохотали и были счастливы.

Это все про то, чтобы греться вокруг одного костра.

Я очень люблю онлайн за все те возможности, которые он нам даёт. Ну, правда, я сама человек интернета, выросшая на блогах. Да я и сама блоггер в каком-то смысле, но сегодня ценна именно роскошь живого общения.