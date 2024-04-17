Советует всем! Эстонская певица сделала открытие в сексуальной жизни: „Это был настоящий взрыв мозга!“

„Поговорим о сексе! Я была в одной поездке с друзьями и как раз прочитал книгу Эмили Нагоски „Как хочет женщина“ и это было для меня настоящим открытием“, - рассказала Сандра. „У меня напрочь отсутсвует сексуальное образование и это, конечно, серьезно открыло мне глаза и разум, изменив мышление“.

„Обожаю, когда прочитаю новую книгу, которая вызывает такой взрыв мозга, а потом я сразу вспоминаю, что нужно поделиться этими мыслями с другими. Мне нравится обсуждать, задавать вопросы, и в той компании я поднимала различные вопросы. Одна моя подруга сказала: „Нет, если у женщины есть вибратор, это как будто измена или означает, что мужчина не справляется в постели“. Я поняла, что думала скорее о том, зачем нужен вибратор, если у тебя есть партнер? Я поменяла мнение, потому что считаю, что хороший секс начинается с того, что ты хорошо знаешь саму себя, и почему бы не использовать эти игрушки вместе с партнером“, - сказала она.