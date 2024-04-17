„Это отражает наши общие интересы“: Филипп Лось об иске к Русскому театру и возможности сотрудничества

16 апреля 2024 года в Харьюском уездном суде должно было состояться заседание по делу, но прямо перед началом заседания стороны пришил к компромиссу, в результате чего суд был отменен. По обоюдному согласию Филипп Лось и новый руководитель Русского театра Анне-Ли-Пяйв заключили договор о компромиссе. Его условия конфиденциальны, поэтому стороны не могут комментировать суть компромисса.

Тем не менее Delfi связался с Филиппом Лосем, чтобы узнать, доволен ли он подобным исходом дела и какие у него планы на будущее теперь, когда спор с театром позади.

„Я доволен, мне кажется, что это отражает наши общие интересы“, - прокомментировал Филипп Лось и добавил, что теперь между ним и театром расставлены все точки над i.

Означает ли это, что в будущем экс-худрук снова может рассмотреть возможность сотрудничества с Русским театром? „Конечно, я в этом, естественно, заинтересован“, - ответил Лось.

Что касается планов на будущее, то он отметил, что они есть, но пока о них еще говорить рано.

Delfi решил также поинтересоваться у главы Русского театра Анне-Ли Пяйв, рассматривает ли театр возобновление сотрудничества с Филиппом Лосем, но она сообщила, что не дает комментариев по этой теме.

Бывший художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось был уволен в сентябре 2022 года, а одновременно и исключен из рядов Союза режиссёров и драматургов Эстонии в связи с постом в соцсетях, в котором он якобы оскорбил как Эстонское государство, так и жертв Второй мировой войны.

Филипп Лось, говоря о том, как ограничивают в правах граждан РФ в Эстонии, опубликовал пост о том, что Холокост начинался с практически невинных и почти легитимных изменений в обществе.

„Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия“, - написал он.

Спустя пару месяцев он дал интервью Ксении Собчак, в котором назвал свое увольнение и исключение из союза несправедливыми и добавил, что планирует защищать свои интересы в суде.