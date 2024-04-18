Шоубиз
18.04.2024, 08:02

Двухлетний сын Макаревича умилил фанатов

 
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
ФОТО: Martin Ahven | Delfi Meedia

Сыну Андрея Макаревича и Эйнат Кляйн — Эйтану уже два года. Малыш появился на свет весной 2022-го в одной из клиник Тель-Авива. Последние месяцы беременности молодая жена музыканта, настоящее имя которой Инна Калинина, жила в Израиле.

В Сети появились кадры с маленькими Эйтаном. Малыш сидел в детском кресле и внимательно изучал содержимое свежего авокадо. Некоторые фанаты отметили, что мальчик похож на звездного папу, другие решили, что ребенок смахивает на маму.

Сын Макарревича

„Какой замечательный малыш“, „Чудо-ребенок“, — писали пользователи Сети.

Напомним, для 70-летнего Макаревича уже четвертый ребенок. У него есть взрослые дети от предыдущих браков.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии