18.04.2024, 08:02
Двухлетний сын Макаревича умилил фанатов
ФОТО: | Delfi Meedia
Сыну Андрея Макаревича и Эйнат Кляйн — Эйтану уже два года. Малыш появился на свет весной 2022-го в одной из клиник Тель-Авива. Последние месяцы беременности молодая жена музыканта, настоящее имя которой Инна Калинина, жила в Израиле.
В Сети появились кадры с маленькими Эйтаном. Малыш сидел в детском кресле и внимательно изучал содержимое свежего авокадо. Некоторые фанаты отметили, что мальчик похож на звездного папу, другие решили, что ребенок смахивает на маму.
„Какой замечательный малыш“, „Чудо-ребенок“, — писали пользователи Сети.
Напомним, для 70-летнего Макаревича уже четвертый ребенок. У него есть взрослые дети от предыдущих браков.