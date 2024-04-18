Двухлетний сын Макаревича умилил фанатов

Сыну Андрея Макаревича и Эйнат Кляйн — Эйтану уже два года. Малыш появился на свет весной 2022-го в одной из клиник Тель-Авива. Последние месяцы беременности молодая жена музыканта, настоящее имя которой Инна Калинина, жила в Израиле.