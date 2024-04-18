Ждали 11 лет: Галкин раскрыл, какую тайну долго скрывала от него Пугачева после брака

В то время Максим дал большое интервью в котором рассказал о том, как они решились на появление детей. То, что родятся 2 малыша, будущие родители изначально не знали, но были готовы к тому, что во время подсаживания яйцеклеток суррогатной матери могут выжить сразу обе. Когда врачи объявили об успешной процедуре, Максим и Алла были безумно рады, что появятся сразу 2 новых члена семьи.

«Алла 11 лет назад заморозила яйцеклетки. Причем мне она сказала об этом только после свадьбы, два года назад. Да, она это сохраняла от меня в тайне. Почему? Это надо у нее спросить, но когда-то давно она подошла к этому вопросу ответственно», — поделился он в рамках беседы с прессой, так и не разгадав тайну супруги.