Бойфренд-парикмахер Санны Марин бросил работу

Возлюбленный бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин с 1 марта больше не работает на прежнем месте работы. Все дело в том, что Йони Виллберг (43) открыл новый парикмахерский салон, поэтому со старого места работы известный парикмахер ушел.

Йони, с которым Марин впервые появилась вместе на публике на гала-вечере вручения финских музыкальных наград EMMA, уже давно работает женским парикмахером. В июле 2021 года Марин написала в Instagram, что как раз-таки прибегает к услугам Йони, если ей надо что-то сделать с волосами.