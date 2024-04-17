Страшно интересно! Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики объявил полную программу

Премьеры основной программы HÕFF:



Бензопилы пели

режиссер: Сандер Маран

Эстония, 2024

Мировая премьера



Открывающая в этом году HÕFF картина войдет в историю как самый эпатажный фильм за всю историю эстонского кино. Режиссер Сандер Маран называет свой дебютный полнометражный фильм «бессовестной музыкальной комедией ужасов». Фильм находился в производстве почти 10 лет, и он представляет собой дикую поездку с изобретательными убийствами, соло с бензопилой, взрывающимися машинами, романтикой, нападениями милых животных и даже сверхъестественным холодильником Буккаке.



Демоническая собака

режиссер: Луу Тхань Луан

Вьетнам, 2024

Международная премьера

Фильм Луу Тхань Луана основан на вьетнамской традиции употребления собачьего мяса в качестве деликатеса и на растущих дебатах о том, чтобы положить ей конец. Это самый популярный вьетнамский фильм ужасов всех времен, заработавший в прокате 4,5 миллиона долларов. Глава семьи мясника, чья бойня продает собачье мясо, умирает при подозрительных обстоятельствах. Его семья, раздираемая внутренними раздорами, начинает видеть призраков, которые не оставляют сомнений в том, что проклятие существует – карма кусает и причиняет боль!



Салам, Европа!

режиссер: Руслан Акун

Кыргызстан, Казахстан, 2024

Международная премьера