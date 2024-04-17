Страшно интересно! Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики объявил полную программу(2)
Фестиваль-сателлит Таллиннского кинофестиваля „Темные ночи“ представит зрителям три премьеры художественных фильмов и традиционный европейский конкурс короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса. Дополнительная программа состоит из специальных показов, ретро-секции и свежих эстонских короткометражных фильмов. Даты фестиваля: 26-28 апреля.
Премьеры основной программы HÕFF:
Бензопилы пели
режиссер: Сандер Маран
Эстония, 2024
Мировая премьера
Открывающая в этом году HÕFF картина войдет в историю как самый эпатажный фильм за всю историю эстонского кино. Режиссер Сандер Маран называет свой дебютный полнометражный фильм «бессовестной музыкальной комедией ужасов». Фильм находился в производстве почти 10 лет, и он представляет собой дикую поездку с изобретательными убийствами, соло с бензопилой, взрывающимися машинами, романтикой, нападениями милых животных и даже сверхъестественным холодильником Буккаке.
Демоническая собака
режиссер: Луу Тхань Луан
Вьетнам, 2024
Международная премьера
Фильм Луу Тхань Луана основан на вьетнамской традиции употребления собачьего мяса в качестве деликатеса и на растущих дебатах о том, чтобы положить ей конец. Это самый популярный вьетнамский фильм ужасов всех времен, заработавший в прокате 4,5 миллиона долларов. Глава семьи мясника, чья бойня продает собачье мясо, умирает при подозрительных обстоятельствах. Его семья, раздираемая внутренними раздорами, начинает видеть призраков, которые не оставляют сомнений в том, что проклятие существует – карма кусает и причиняет боль!
Салам, Европа!
режиссер: Руслан Акун
Кыргызстан, Казахстан, 2024
Международная премьера
Веселая комедия кыргызского режиссера Руслана Акуна частично снималась в Эстонии – Таллинн играл роль Чехии, Германии, Италии и даже Парижа!
Дедушка-киргиз Толембай и бабушка Шакен путешествуют автостопом из Азии в Европу, чтобы присутствовать на выпускной церемонии своего любимого внука Джермека. Они умеют летать, но у Толембая больное сердце, и единственный вариант это езда на попутках. В своем невероятном путешествии двое стариков постоянно оказываются втянутыми в культурные конфликты, разрешить которые может только юмор.
Другие яркие моменты из свежего жанрового кино со всего мира:
Два полнометражных фильма, «Пропавший без вести» (Филиппины, Таиланд, реж. Карл Джозеф Э. Папа) и «В огне» (Пакистан, Канада, реж. Заррар Кан), были признаны лучшими международными фильмами-кандидатами на премию «Оскар».
Фестивальные хиты: «Одержимые злом» (Аргентина, реж. Демиан Рунья); «Синистер. Пожиратель душ» (Франция, реж. Жюльен Мори, Александр Бустильо); «Тьма играет в куклы» (Великобритания, реж. Роберт Морган); «Все, что тебе нужно, это смерть» (Ирландия, реж. Пол Дуан); «Колодец» (Италия, реж. Федерико Дзампальоне)
Продолжение фильма-пятикратного победителя «Золотой малины»: «Винни-Пух: Кровь и мед 2» (Великобритания, реж. Рис Фрейк-Уотерфилд)
Полную программу смотрите ЗДЕСЬ.
Основные моменты дополнительных программ HÕFF:
Ретро-секция: в этом году особое внимание уделяется подвергнутым цензуре скандинавским фильмам: «Триллер: Жестокий фильм» (Швеция, 1974, реж. Бо Арне Вибениус), который будет показан с вступительной лекцией на английском языке, а также «Рожденный американцем» (Финляндия, США, 1986, реж. Ренни Харлин). Полный список ретро-классики ЗДЕСЬ.
Конкурс короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса: победитель международного конкурса короткометражных фильмов HÕFF продолжает бороться за премию «Золотой Мельес» от Международной федерации фестивалей Мельеса (MIFF). Названный в честь легендарного киноиллюзиониста Жоржа Мельеса, победитель европейского конкурса короткометражных жанровых фильмов будет награжден премией имени Жоржа Мельеса.
«Маленькие кошмары: лучшие международные короткометражные фильмы»: внеконкурсная демонстрация самых интересных короткометражных фильмов ужасов и фэнтези. Водоворот фэнтези, космической научной фантастики и леденящих душу ужасов – программа предлагает жемчужины каждому поклоннику жанра.
Эстонский конкурс короткометражных фильмов: конкурс лучших короткометражных фильмов в жанре фэнтези от замечательных молодых местных режиссеров.
К столетнему юбилею актера Донатаса Баниониса на HÕFF покажут снятую на Литовской киностудии в 1965 и отреставрированную в 2016 году ленту «Никто не хотел умирать». Уроженец Каунаса Донатас Банионис (1924-2014) известен любителям научной фантастики во всем мире по роли в фильме Андрея Тарковского «Солярис», который был показан на HÕFF три года назад, когда отмечали 100-летие Станислава Лема. Перед спецсеансом, который состоится 26 апреля, выступит эстонский писатель Олев Ремсу.
Билет на один сеанс Хаапсалуского фестиваля фильмов ужасов и фантастики стоит 8 евро, билет на церемонию открытия – 15 евро. Пропуск HÕFF на все показы (включая ночные вечеринки) стоит 75 евро. Аккредитация прессы бесплатна.
Полная информация на сайте: https://hoff.ee