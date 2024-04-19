Шоубиз
19.04.2024, 21:07

Дуа Липа попала в список 100 самых влиятельных людей мира

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Дуа Липа
Дуа Липа
ФОТО: Fred Duval | Scanpix

Известная британская певица Дуа Липа, которая выпустила саундтрек к „Барби“, стала одной из 100 самых влиятельных людей мира, пишет Униан.

Журнал TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. Дуа Липа попала на обложку издания, как одна из таких. Авторы объясняют свой выбор стремительным взлетом музыкальной и актерской карьеры знаменитости, а также ее весомым влиянием на современную культуру.

Как известно, 5 песен певицы вошли в топ-10 чарта Billboard Hot 100, а также Дуа Липа была награждена наградами Grammy и Brit Awards. Кроме того, среди ее успехов саундтрек к популярному фильму „Барби“ и роль в шпионском триллере „Аргайл“, где она сыграла злодейку.

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