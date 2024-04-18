18.04.2024, 16:01
„Конец света“: Дочь Заворотнюк рассказала, что происходит в затопленном Дубае
ФОТО: Соцсети
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна перебралась в Дубай осенью 2022-го. Звездная наследница вышла замуж, правда, имя благоверного скрывает до сих пор.
Недавно модель больше месяца гостила в России, но в канун дня рождения мамы вернулась в Дубай. Накануне мегаполис накрыл настоящий апокалипсис — из-за ливней парализована буквально вся жизнедеятельность города.
„Все дороги затоплены, пробки жуткие, весь город стоит. Дождь здесь — конец света“, — написала Заворотнюк в личном блоге.