ФОТО | „Мне никогда еще не было так весело на похоронах“. В Таллинне спустя 14 лет снова выступил фронтмен HIM Вилле Вало

В 2020 году Вилле Вало создал сольный проект VV, а в этом году вышел их первый альбом „Neon Noir“. На концерте в Таллинне прозвучали как новые песни рокера, так и известные и любимые всеми хиты группы HIM, порвавшие зал: Join Me in Death, Righ Here In My Arms, Funeral of Hearts, Killing Loneliness и другие.