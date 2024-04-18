ФОТО | „Мне никогда еще не было так весело на похоронах“. В Таллинне спустя 14 лет снова выступил фронтмен HIM Вилле Вало

В 2020 году Вилле Вало создал сольный проект VV, а в этом году вышел их первый альбом „Neon Noir“. На концерте в Таллинне прозвучали как новые песни рокера, так и известные и любимые всеми хиты группы HIM, порвавшие зал: Join Me in Death, Righ Here In My Arms, Funeral of Hearts, Killing Loneliness и другие.

После одной из песен Вало на время сделал паузу и обратился к залу. „Мне не нравится, что здесь происходит“, - укоризненно сказал рокер. Как оказалось, подвыпившие мужчины пытались вытеснить девушек из первых рядов прямо перед сценой, где стоял певец.

„Они пришли сюда раньше и заняли место, пока вы стояли в очереди за пивом. Хотя, это тоже хорошо. Для налогообложения и для печени“, - пошутил он и спросил у буянивших фанатов, где они думают, что находятся. В ответ один из них выкрикнул „Похороны“.

„Похороны? Мне никогда еще не было так весело на похоронах. По крайней мере не в Финляндии“, - парировал Вилле и продолжил концерт. Инцидент никак не повлиял на его настроение и группы отыграла полный сетлист на радость фанатам.

Вилле Вало вместе с группой HIM впервые выступил в Эстонии в 2000 году, а последний раз - в 2010 году в рамках фестиваля Õllesummer на Таллиннском певческом поле.

Свой музыкальный путь Вилле Вало начал в 1991 году в своем родном Хельсинки. В 1997 году он вместе с другими музыкантами основал группу HIM, которая тогда же и выпустила свой дебютный альбом „Greatest Lovesongs Vol 666“.

В 2000 году альбом „Razorblade Romance“ принес HIM всемирную популярность и завоевал сердца многих любителей готической и рок-музыки. В результате группа HIM стала первыми финнами, который получили в США „золотой“ статус. Песня „Join Me in Death“ стала визитной карточкой группы.

Группа HIM успешно просуществовала вплоть до 2017 года, когда было решено прекратить деятельность, а с 2020 года Вилле Вало начал сольную карьеру, взяв себе сценический псевдоним VV.