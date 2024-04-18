Продюсер „20 дней в Мариуполе“ рассказала, как вывозила материалы для фильма: „Прятали в карманы и одежду“

Когда мы ехали, пытались скрыть все эти карточки. Я прятала карточки в карманы, в одежду. Даже дочь Владимира прятала себе в одежду. Мы думали, что женщин не будут так проверять, как мужчин. На тот момент у меня была карточка парамедика „Тайры“. Ее я вообще в тампон спрятала. Я не знала, что на этой карточке, но понимала, что это сверхважно и что это нужно вывезти. Маленькая карточка была, она как раз помещалась в тампон.