Теперь cвободна и одинока! Знаменитая эстонская спортсменка Саския Алусалу рассталась с успешным предпринимателем

Новость об отношения х бывшей конькобежки Саскии и успешного предпринимателя Марка Луцу стала достоянием общественности в начале 2020 года. Тогда люди задавались вопросом, как одну из самых красивых спортсменок Эстонии мог очаровать джентльмен на 19 лет старше ее. Теперь известно, что их любовное пламя угасло.

„В настоящий момент я сосредоточена на себе, учебе и инвестировании в знания“, — рассказывает Саския Õhtuleht. По ее словам, основой хороших отношений, безусловно, является общее желание внести свой вклад в отношения и найти время друг для друга. „Важно также понять, насколько вы готовы подстраиваться друг под друга“, — размышляет он. Когда-нибудь она обязательно захочет создать семью и стать матерью. Когда это произойдет, жизнь покажет.

Отношения Саскии и Марка стали достоянием общественности в первые дни 2020 года. На тот момент конькобежке было всего 25 лет, и о своей личной жизни она никогда публично не рассказывала. Она согласилась подтвердить Kroonika, что состоит в отношениях с успешным предпринимателем, и с улыбкой рассказала, что это могло бы начаться лет 12-13 назад, когда она впервые заметила Марка. А именно, Марк принадлежит к известной спортивной семье. Его отец - давний директор Валгаской школы и уважаемый тренер по легкой атлетике Раймонд Лутс, который также был первым тренером метателя копья Магнуса Кирди.