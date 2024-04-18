ВИДЕО | Это фиаско: экстравагантный топ Кэти Перри лопнул в прямом эфире

Артистка сидела в судейском кресле. На ней был надет металлический футуристичный топ. Внезапно конструкция сломалась, и Кэти пришлось удерживать ее всеми силами, чтобы не обнажиться.

„Если не исправить, это шоу получит больше, чем хотело“, — подшутила над инцидентом звезда. Видео позже она опубликовала в своем Instagram. Другой судья шоу, певец Люк Брайан пытался исправить ситуацию с помощью плоскогубцев.

По поводу пикантного, но недолговечного наряда не прошел мимо жених Кэти Перри Орландо Блум. „Рад, что смог согнуть эту сковороду голыми руками для тебя, детка“, — написал он на своей странице в соцсети.