ФОТО | „А кто это?“: Рассел Кроу побрился, и его перестали узнавать поклонники

59-летний Кроу привел зрителей шоу в замешательство относительно того, кто был гостем программы на британском телеканале, пишет Daily Mail. Некоторые ошибочно приняли его за актера Джона Гудмана.

„Джон Гудман хорошо выглядит. Подождите, это же Рассел Кроу!“, „Рассел Кроу похож на Джона Гудмана, который потерял огромное количество веса“, — пишут комментаторы в социальных сетях.

В последние пять лет густая серебристая борода Рассела Кроу стала его фишкой, но теперь актер внезапно избавился от растительности на лице. Это потребовалось для новых ролей.