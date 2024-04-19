Шоубиз
19.04.2024, 08:00

ФОТО | „А кто это?“: Рассел Кроу побрился, и его перестали узнавать поклонники

 
Russell Crowe
Russell Crowe
ФОТО: Ettore Ferrari | ZUMAPRESS.com

Забавный казус случился с Расселом Кроу, который вышел в свет без бороды. Звезду фильма „Гладиатор“ зрители спутали с другим актером, пишет People Talk.

59-летний Кроу привел зрителей шоу в замешательство относительно того, кто был гостем программы на британском телеканале, пишет Daily Mail. Некоторые ошибочно приняли его за актера Джона Гудмана.

Russell Crowe

„Джон Гудман хорошо выглядит. Подождите, это же Рассел Кроу!“, „Рассел Кроу похож на Джона Гудмана, который потерял огромное количество веса“, — пишут комментаторы в социальных сетях.

В последние пять лет густая серебристая борода Рассела Кроу стала его фишкой, но теперь актер внезапно избавился от растительности на лице. Это потребовалось для новых ролей.

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