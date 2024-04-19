Агата Муцениеце рассталась с бизнесменом из-за измены с близкой подругой.

В начале 2024 года в Сети обсуждали роман актрисы с бизнесменом Владимиром Перельманом. Сообщалось, что Агата познакомила избранника с детьми. Более того, знаменитости вместе уехали на новогодние праздники в Таиланд. Однако, как сообщает источник, именно там пара рассталась из-за измены.

«Тот оставил ее ради новой барышни. Изменил Агате у нее на глазах! Причем ничто, как говорится, не предвещало. Все изменилось, когда на остров прилетели подруги Агаты», — сообщил инсайдер.

Как выяснилось, Владимир отправился с подругами Агаты в клуб, и одну из них поцеловал прямо на глазах актрисы. Увидев это, Муцениеце «поставила точку в их отношениях» и уехала в Россию.

Инсайдер уточнил, что экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения.