Шоубиз
18.04.2024, 17:03

Как так? Танель Падар отправился отдыхать в теплые края не с женой, а с известной телеведущей

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„Мы просто друзья!“
Lauren Padar, Tanel Padar, Katri Teller
Lauren Padar, Tanel Padar, Katri Teller
ФОТО: | Delfi Meedia

На прошлой неделе стало известно, что музыкант Танель Падар отправился отдыхать в Испанию без своей супруги Лаурен. После этого журнал Kroonika получил несколько наводок о том, с кем на самом деле отдыхает в теплых краях эстонский рокер.

Как пишет Õhtuleht, Падар проводит время в компании известной инвестора и бывшей телеведущей канала TV3 Катри Теллер. „Мы просто друзья, а друзья иногда собираются вместе“, - прокомментировала это Теллер и добавила, что они отдыхают не вдвоем, а компанией.

„Мы связаны через общество инвесторов – там также был инвестор года Марко Ооло. Он отдыхал с семьей, и все же приятно собраться с людьми, с которыми ты общаешься и в Эстонии. Мы попали в Испанию в одно время и собрались вместе“, - пояснила Теллер.

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