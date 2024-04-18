Как так? Танель Падар отправился отдыхать в теплые края не с женой, а с известной телеведущей

Как пишет Õhtuleht , Падар проводит время в компании известной инвестора и бывшей телеведущей канала TV3 Катри Теллер. „Мы просто друзья, а друзья иногда собираются вместе“, - прокомментировала это Теллер и добавила, что они отдыхают не вдвоем, а компанией.

„Мы связаны через общество инвесторов – там также был инвестор года Марко Ооло. Он отдыхал с семьей, и все же приятно собраться с людьми, с которыми ты общаешься и в Эстонии. Мы попали в Испанию в одно время и собрались вместе“, - пояснила Теллер.