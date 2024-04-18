18.04.2024, 17:03
Как так? Танель Падар отправился отдыхать в теплые края не с женой, а с известной телеведущей(3)
„Мы просто друзья!“
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе стало известно, что музыкант Танель Падар отправился отдыхать в Испанию без своей супруги Лаурен. После этого журнал Kroonika получил несколько наводок о том, с кем на самом деле отдыхает в теплых краях эстонский рокер.
Как пишет Õhtuleht, Падар проводит время в компании известной инвестора и бывшей телеведущей канала TV3 Катри Теллер. „Мы просто друзья, а друзья иногда собираются вместе“, - прокомментировала это Теллер и добавила, что они отдыхают не вдвоем, а компанией.