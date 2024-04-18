Шоубиз
18.04.2024, 19:00

Анне Вески наконец воплотила мечту, о которой мечтала более четверти века

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ФОТО: Aivar Kullamaa

Анне Вески уже более 25 лет мечтала издать свой альбом на виниловой пластинке и наконец смогла воплотить свою мечту в жизнь.

Альбом Анне Вески „Rõõm on olla teiega“ („Рада быть с вами“), на котором собраны ее песни за последние пару лет, в эту пятницу можно будет приобрести как на диске, так и на виниле во время концерта легендарной певицы в концертном зале Alexela.

„На пластинке есть как уже полюбившиеся народу песни, например, „Kallis ma nii vajan sind“, так и те, которые еще предстоит открыть для себя“, - рассказывает Анне. „Концерт в зале Alexela был отличной причиной собрать творчество своих последних лет на одной пластинке, а еще я давно не выпускала виниловых пластинок. Это благодарность от меня моим фанатам“.

„Rõõm on olla teiega“ - уже 44-й альбом на счету Анне Вески.

Anne Veski album "Rõõm on olla teiega".

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