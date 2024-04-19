Знаменитый шотландец Джеймс МакМиллан представит в Таллинне новое произведение

Творчество Джеймса МакМиллана доставляет дирижеру Тыну Кальюсте радость открытия и исполнения музыки уже более 20 лет. Заказ нового произведения у композитора был закономерным шагом. „Первой работой МакМиллана, которую я представил публике в 2001 году, стали „Семь последних слов на кресте“. Позже я дирижировал этим произведением в Латвии, Норвегии и Швеции. Во всех случаях речь шла о премьерном исполнении, и везде творчество МакМилана воспринималось исключительно хорошо“, – отметил Тыну Кальюсте.

„Каждому дирижеру посчастливилось открыть для себя какого-то творца, чьи сочинения кажутся образными, интересными и содержательными именно в тех моментах, которые важны для тебя. Сотрудничество камерного хора с этим музыкантом постепенно продвигается вперед. Джеймс МакМиллан – один из тех композиторов, чьи сочинения можно представлять не один раз. 3 апреля прозвучит новое произведение, которое мы заказали у него вместе с Шотландским камерным оркестром“, – добавил Кальюсте.

В основу сочинения легло стихотворение Роберта Бернса „Composed in August“ – один из самых красивых образцов любовной лирики Англии. На премьере произведения в Эстонии будет присутствовать сам Джеймс МакМиллан.

Музыку МакМиллана на субботнем концерте исполнят Камерный хор Эстонской филармонии, Таллиннский камерный оркестр, скрипач Харри Траксманн и пианист Стен Хейноя. За дирижерским пультом – Тыну Кальюсте.

Концерт подготовлен в сотрудничестве с Eesti Kontsert, Камерным хором Эстонской филармонии и Таллиннской филармонией.