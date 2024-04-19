ГАЛЕРЕЯ | Очередь выходила аж на улицу! Модники Эстонии собрались в бассейне Kalev, чтобы посмотреть шоу местных дизайнеров

Таллиннская неделя моды в течение двух дней покажет на водном подиуме свежие сезонные модные тенденции и вневременную дизайнерскую одежду от признанных модельеров и любимых отечественных брендов.

В этом году Таллиннская неделя моды удивила всех поклонников моды совершенно новым местом проведения – модели прошли не по классическому подиуму, а по специально организованному понтону, установленному в бассейне водного центра Kalev Spa.