Шоубиз
19.04.2024, 07:02

ГАЛЕРЕЯ | Очередь выходила аж на улицу! Модники Эстонии собрались в бассейне Kalev, чтобы посмотреть шоу местных дизайнеров

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Tallinn Fashion Week 18.04.2024
Tallinn Fashion Week 18.04.2024
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Таллиннская неделя моды, самое важное событие эстонской моды, вновь представила широкой публике свежий дизайнерский взгляд. Мероприятие будет радовать модников страны новыми коллекциями в Kalev Spa два дня: 18 и 19 апреля.

Таллиннская неделя моды в течение двух дней покажет на водном подиуме свежие сезонные модные тенденции и вневременную дизайнерскую одежду от признанных модельеров и любимых отечественных брендов.

В этом году Таллиннская неделя моды удивила всех поклонников моды совершенно новым местом проведения – модели прошли не по классическому подиуму, а по специально организованному понтону, установленному в бассейне водного центра Kalev Spa.

Вчера представили свои модные коллекции:

Kl 17.30 Riina Põldroos, Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo

Kl 19 Mammu Couture

Kl 20.30 Anastassija Balak, Kriss Soonik

Смотри галерею с фотографиями гостей вечера!

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