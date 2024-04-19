Дочь Волочковой отказалась от фамилии матери

Осенью прошлого года звездная наследница отметила 18-летие и попросила у мамы ключи от квартиры. Но получила отказ. Жилплощадь Волочковой в центре столицы так и пустует. После экс-балерина признавалась журналистам, что она наконец-то нашла общий язык с дочкой и даже познакомилась с ее парнем.

А накануне выяснилось, что Ариадна отказалась от звездной фамилии. Но тут дело не в очередном скандале. Просто девушка не хочет почивать на лаврах мамы.

„Она даже псевдоним себе взяла, потому что не хочет, чтобы ее ассоциировали только с Анастасией Волочковой. Чтобы не думали, что все ее достижения только потому, что она Ариадна Волочкова. Поэтому никаких целей и задач у нее нет“, — сказала Анастасия Волочкова.