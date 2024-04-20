Хореограф из Италии живет в Эстонии: „Теперь я уже мечтаю создать своих „Ромео и Джульетту“

В Таллинне по-другому. Здесь и сцена намного меньше, и публика совершенно другая. Ее реакции непредсказуемы. Иногда мне кажется, что я выступил превосходно, но получаю средние аплодисменты. Иногда я не очень доволен своим выступлением, но слышу сумасшедшие рукоплескания. Иногда наши оценки совпадают, и я принимаю аплодисменты, понимая, что выступил действительно хорошо.

Когда танцуешь несколько лет на одной сцене, безусловно, к ней привыкаешь. Привыкаешь к размеру, привыкаешь к публике. Например, в оперном театре Амстердама очень большая сцена и очень живая эмоциональная публика. Там легко производить впечатление на зрителей. Что бы вы ни сделали, они всегда хлопают.

Большинство театров, перечисленных на моем сайте - театры, где я танцевал в рамках гастрольных туров. В течение продолжительного времени я танцевал только в трех театрах: „Ла-Скала“ в Милане, Национальный оперный театр в Амстердаме и Национальная опера Эстония , где я и сейчас танцую.

Вы танцевали во многих театрах и во многих странах. Есть ли у театров какая-то специфика? Отличаются ли они чем-то друг от друга?

В какой-то момент я начал брать уроки танца, сначала современного, затем классического. Когда мне было 11 лет, моя учительница предложила поучаствовать в пробах в танцевальной академии „Ла-Скала“ в Милане. Меня приняли, и следующие восемь лет я провел, обучаясь в академии.

Вторым важным фактором было телевидение. Я очень любил смотреть телешоу талантов. Да и о существовании профессиональных танцоров тоже узнал из телевизионных программ.

Мое увлечение танцами началось в раннем детстве, с подражания старшей сестре. Я на младше ее на девять лет. Когда она была подростком, к нам домой часто приходили ее друзья и одноклассники. Мы вместе танцевали под Spice Girls или Destiny’s Child. Мне это очень нравилось, было здорово. Немного позже я начал танцевать сам. Запирался в гостиной, ставил на нашей старой стереосистеме что-нибудь вдохновляющее и импровизировал. Слушал свое тело и следовал его желанию двигаться.

А именно „Золушка“, потому что, во-первых, она не требует большой труппы для постановки. „Золушку“ можно поставить, задействовав 15 танцоров максимум. Там мало главных партий: мачеха, сестры, фея, принц, сама Золушка и две пары придворных на балу.

Этой идеей заинтересовался мой менеджер Сандер Селлин. Он сумел воплотить ее в жизнь на сцене Эстонской национальной оперы, за что я безмерно благодарен как самому Сандеру, так, конечно, и руководству театра. Они сделали мою мечту реальностью.

Я планировал поставить свою хореографию в реальных локациях. Арендовать, например, зал в Кадриоргском дворце под сцену бала и какое-нибудь поместье для съемки всего, что по сюжету происходит в доме Золушки. Пригласить друзей, которые увлекаются съемкой. Смонтировать фильм и выложить его на своем YouTube канале.

Прежде всего, это выглядит потрясающе. Великолепный балет в реальных исторических интерьерах смотрится очень выигрышно. Фильм не просто меня впечатлил, он стал для меня источником вдохновения. „Что если и мне поставить полнометражный балет в естественных декорациях? - подумал я. - В моем распоряжении нет музыкального театра, нет настоящей сцены. Нет компании, заказывающей мне постановки на сцене“. Так родилась идея „Золушки“.

Все началось, когда я увидел фильм, основой которого стала одна из самых известных хореографических постановок мира - „Ромео и Джульетта“ Лондонского королевского балета. Великий балет, снятый на фоне натуральных декораций. Где сцены, действие которых по сюжету происходит, например, в замке, станцованы и отсняты именно в замке.

В этом году вы поставили балет „Золушка“, премьера которого недавно состоялась на сцене Национальной оперы „Эстония“. Почему вы выбрали именно „Золушку“?

Сейчас я привык к небольшой таллиннской сцене, и когда во время гастролей попадаю в какое-нибудь большее пространство, чувствую себя как рыба, выброшенная на берег. При этом мои впечатления пятилетней давности были прямо противоположными. Когда я начинал танцевать в Таллинне после Амстердама, мне не хватало простора.

Во вторых, это мой первый сюжетный балет. Большинство хореографов начинают с „Щелкунчика“, потому что это безопасный выбор. Там минимум моментов, где можно допустить серьезную ошибку. Я думаю, в плане безопасности „Золушка“ близка к „Щелкунчику“. В ней много комедии, много сказочных моментов и нет такого накала драматизма и страсти, как, например, в „Ромео и Джульетте“. Хотя теперь, когда начальный этап пройден, я уже мечтаю создать своих „Ромео и Джульетту“.

„Золушка“ - первый сюжетный двухактный балет, который вы поставили. Насколько сложной для вас была реализация проекта?

Это был большой вызов и безумный обучающий опыт. Я занимался этим проектом параллельно со своей основной деятельностью. У много выступлений, много главных ролей. Практически, все время я провожу в репетиционных залах и на сцене. Если честно, на момент начала проекта у меня и так почти не оставалось свободного времени. После же прихода полноценной нагрузки хореографа, его не стало совсем.

Я очень устал и с нетерпением жду летних каникул, чтобы наконец полностью восстановиться. Но я очень горжусь тем, что мы сделали эту работу. Некоторые вещи оказались даже лучше, чем я думал.

Можете выделить три самых успешных фактора спектакля? Три фактора, которыми вы больше всего довольны?

Во-первых, это визуальное оформление. Спектакль получился очень красивым. Мне было вдвойне приятно видеть результат. Я серьезно был вовлечен в процесс создания костюмов и видеопроекций. Даже опасался, что моя активная позиция будет воспринята художниками как ущемление их творческой свободы. Ведь и у художника по костюмам, и у художника-сценографа есть свой взгляд и свое видение спектакля. Должна быть и свобода. Это обязательное условие творчества. Например, когда я ставлю хореографию, никто не говорит мне, что я должен делать.