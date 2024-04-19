Лопес и Аффлек готовятся стать родителями

Когда в апреле 2021 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек объявили о своем воссоединении после разрыва длиной в 17 лет, поклонники пары ликовали. Одна из самых красивых историй любви Голливуда вдруг получила неожиданное продолжение, а сами звезды — право на свой хеппи-энд. И хотя некоторым в первое время казалось, что слухи о начале нового романа Дженнифер и Бена были лишь пиар-ходом, сами селебрити быстро развеяли эти домыслы. Вскоре они начали вместе появляться на красных дорожках, а затем папарацци заметили на безымянном пальце певицы помолвочное кольцо с огромным бриллиантом. Свадьба состоялась в июле 2022-го: сначала Лопес и Аффлек тайно расписались в Лас-Вегасе, а потом устроили пышную вечеринку для друзей.

С тех пор прошло уже два года, и за это время супруги успели столкнуться с некоторыми серьезными разногласиями. Сначала они долго не могли купить особняк, из которого бы смогли сделать семейное гнездышко. Джей Ло настаивала на переезде, а вот Аффлек хотел остаться жить максимально близко к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер. Они вместе продолжают воспитывать троих детей, и актер привык проводить с ними все свободное время.

Тогда Лопес пришлось пойти на уступки, а теперь, кажется, время компромиссов настало и для Бена. Издание Life & Style сообщает, что певица уже два года изводит его просьбами завести ребенка, однако тот пока не горит желанием воспитывать малыша. Бена Аффлека радует, что у них с Дженнифер у обоих есть дети от предыдущих отношений и они очень хорошо общаются между собой. Звезда же хочет снова почувствовать себя мамой и мечтает об общих детях.

«Она наседала на него, пока он не согласился. Бен был полностью счастлив с их смешанной семьей, но он любит детей, поэтому и согласился завести еще одного ребенка. В конце концов, он хочет, чтобы Дженнифер была счастлива», — отмечают источники. По данным инсайдеров, знаменитости собираются прибегнуть к услугам суррогатной матери.