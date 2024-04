Новый альбом Тэйлор Свифт The Tortured Poets Department: публичный душевный стриптиз после разрыва

В песне So Long, London („До встречи, Лондон“) можно буквально услышать, как разбивается ее сердце, когда, окончательно признав поражение, Тэйлор уезжает из города.

„Had a good run / A moment of warm sun / But I’m not the one“ („Пробежка удалась, / На минуту меня согрело солнце, / Но я не та [что тебе нужна]“), — поет она, и голос певицы перекрывает многослойный бэк-вокал, напоминающий скорбный прощальный перезвон колоколов городских церквей. Это, безусловно, одна из лучших когда-либо написанных ею песен.

Пробить завесу печали не удается даже лучам славы, в которых Свифт греется в рамках своего продолжающегося тура Eras.

„Breaking down, I hit the floor /All the pieces of me shattered as the crowd was chanting, ’More’“ („Я не выдержала и рухнула на пол, / Разлетелась на тысячу осколков, а люди вокруг только кричали „Давай еще!““), — признается она в песне I Can Do It With A Broken Heart („Я справлюсь и с разбитым сердцем“), под обманчиво мажорный аккомпанемент.

Потом она задается вопросом, „if rusting my sparkling summer was the goal“ („не ставил ли [ты] изначально своей целью испортить мое ослепительное лето?“.)

Это строчка из полного злобой текста песни „The Smallest Man Who Ever Lived“ („Самый мелкий из мужчин“), которая открывается усталым вздохом, быстро уступающим место гневу и паранойе.

„Were you writing a book? / Were you a sleeper cell spy? / In 50 years will all this be declassified / And you’ll confess why you did it?“ („Ты собирал материал для книги? / Был шпионом из спящей ячейки? / Может, через 50 лет это перестанет быть секретом / И ты признаешься, зачем ты так поступил?“)

В примечаниях к альбому Свифт честно признает как полный хаос в своих отношениях с Олвином, так и остроту своего пера.

„Это была взаимная мания. Как когда сам себе наносишь увечья, — пишет она. — Как когда у тебя есть все — и вдруг отказывает сердце“.

А потом добавляет: „Лицо поэта искажает ухмылка. Ведь лучше всего мне удается писать именно о худших из мужчин“.