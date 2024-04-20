Новый альбом Тэйлор Свифт The Tortured Poets Department: публичный душевный стриптиз после разрыва

Это уже 10-я пластинка певицы подряд, скроенная по одному и тому же лекалу: Свифт тщательнейшим образом публично препарирует подробности своей личной жизни — бесчисленные интрижки, свидания и горечь разлуки, — получая на выходе музыкальные хиты, тексты которых словно запоминаются сами собой, находят отклик в сердцах миллионов фанатов.

Последние шесть лет певица находилась в романтическом режиме. Эти годы она провела в отношениях с британским актером Джо Олвином, и за этот период были записаны, среди прочего, такие хиты, как Delicate, Lover, Invisible String и Lavender Haze.

Отношения в паре были настолько близки, что Свифт переехала к бойфренду в Лондон, а Олвин даже был упомянут (правда, под псевдонимом Уильям Бауэри) в качестве соавтора двух ее студийных альбомов, Folklore и Midnights, каждый из которых был удостоен „Грэмми“.

Однако в апреле 2023 года, через месяц после того, как Свифт отправилась в масштабный гастрольный тур Eras, стало известно, что пара распалась.

Анонимный источник сообщил журналу People, что расставание „было полюбовным“ и „прошло без всякой драмы“. Но когда в феврале этого года, на церемонии вручения премии „Грэмми“, Свифт рассказала, что ее 11-й альбом носит название The Tortured Poets Department („Отдел измученных поэтов“), поклонники мгновенно решили, что пластинка будет посвящена этому разрыву.

Затем на концерте в Мельбурне Свифт поведала фанатам, что новый альбом отражает ее самые глубокие личные переживания.

„Он стал мне прекрасным напоминанием о том, почему мне вообще по жизни так помогает писать песни, — призналась она. — Во время работы над Tortured Poets писать мне было просто необходимо — больше, чем когда-либо“.

Кажется, как-то примерно так может звучать словарное определение слова „катарсис“.

Голос певицы звучит потерянно и растерянно. Это настоящий душевный стриптиз, какого она не позволяла себе устраивать на публике еще никогда.